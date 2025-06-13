Muhammed İslami: Natanz’a saldırı terör eylemidir / Radyasyon sızıntısı yaşanmadı

Devlet televizyonuna konuşan İslami, saldırının Siyonist rejimin Tahran’daki eşzamanlı saldırısıyla birlikte gerçekleştirildiğini belirterek “Sabaha karşı, Tahran’daki terör saldırısıyla eş zamanlı olarak Natanz’daki nükleer tesisimiz de hedef alındı. Saldırılar çok yönlüydü ve fail gruplar önceden hazırlanmış planlarla nükleer altyapımıza azami zarar vermeyi amaçlıyordu. Ancak Allah’a şükür, yalnızca yüzeysel hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı ve halkı endişelendirecek bir radyasyon sızıntısı meydana gelmedi. Şu anda hasarın boyutunu teknik olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İslami, bu tür saldırıların İran’ın kararlılığını etkilemeyeceğini vurgulayarak “Bu tehdit ve saldırıları daha önce birçok kez Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na rapor ettik. Ancak bu saldırgan rejime karşı hâlâ net bir tutum sergilenmedi.” açıklamasında bulundu.

İran’ın nükleer hedeflerinden sapmayacağını vurgulayan İslami, “Yol haritamız bellidir ve programımızın çerçevesi nettir. Bu tür saldırılar, personelimizin kararlılığını etkilemez. Tüm nükleer tesislerde görev yapan ekiplerimiz daha güçlü bir inanç ve enerjiyle çalışmalarını sürdürüyor” dedi.