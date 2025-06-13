İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Yeni Komutanından Lider'e Mektup: Yakında cehennemin kapıları Siyonist rejimin üzerine açılaca

Tümgeneral Pakpur, terör saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve masum sivillerin şehadetini Lider’e hem taziye hem de tebrik olarak ilettiği mektubunda, Devrim Muhafızları’nın görevini en iyi şekilde yerine getirmek için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Pakpur mektubunda “Bu aziz şehitlerin yüce makamlarına gıpta ediyor, Devrim Muhafızları Ordusu’nun değerli mirasını koruma ve yüceltme sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum. İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan Siyonist rejimin son terörist saldırısı karşılıksız kalmayacaktır. Rehberimizin güçlü ve bilgece liderliği, kahraman silah arkadaşlarımızın omuz omuza duruşu ve milletimizin iradesiyle, bu gayrimeşru rejim tarihinin en ağır bedelini ödeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Komutan Pakpur, İran’ın meşru müdafaa hakkını sonuna kadar kullanacağını vurgulayarak “Rehberimizin buyurduğu gibi, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve cehennemin kapıları kısa süre içinde bu çocuk katili rejimin üzerine açılacaktır” dedi.

13 Haziran 2025

Tümgeneral Muhammed Pakpur

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı