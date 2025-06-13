13 Haz 2025 19:44
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News ID: 85861979
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İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

13 Haz 2025 19:44
News ID: 85861979
İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini açık şekilde ihlal etmesi ve ülkemizin çeşitli noktalarına – özellikle Natanz’daki nükleer tesisler, bazı askeri üsler ve sivil yerleşim alanları – yönelik vahşi saldırılarında bazı üst düzey askeri komutanlar, üniversite hocaları ile masum kadın ve çocukların şehit olması ve yaralanması üzerine, ABD’nin İran’daki çıkarlarını temsil eden İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi Nadine Lozano, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Amerika Genel Müdürü İsa Kamili tarafından Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti’nin İsrail’in saldırgan eylemlerine ve ABD’nin bu eylemlere verdiği desteğe yönelik sert tepkisi ve derin öfkesi kendisine iletildi.

İsa Kamili, Siyonist rejimin İran’a yönelik bu açık askeri saldırısını tüm uluslararası normların ve BM Şartı’nın ihlali olarak niteledi. Ayrıca, ABD’nin bu rejime yönelik uzun süredir devam eden kapsamlı desteğini hatırlatarak, İsrail’in bu tehlikeli ve geniş kapsamlı maceracılığının sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Kamili, ABD’nin Siyonist rejime yönelik herhangi bir askeri desteği – özellikle İran’ın meşru müdafaa hakkını engellemeye yönelik girişimleri – konusunda uyarıda bulunarak, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği bu saldırıların ABD’nin iş birliği, koordinasyonu veya en azından “yeşil ışığı” olmadan gerçekleşmiş olmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Bu nedenle ABD’nin bu yasa dışı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

İsviçre Büyükelçisi, aktarılan mesajları ivedilikle ABD hükümetine ileteceğini ifade etti.

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