İsviçre Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti’nin İsrail’in saldırgan eylemlerine ve ABD’nin bu eylemlere verdiği desteğe yönelik sert tepkisi ve derin öfkesi kendisine iletildi.

İsa Kamili, Siyonist rejimin İran’a yönelik bu açık askeri saldırısını tüm uluslararası normların ve BM Şartı’nın ihlali olarak niteledi. Ayrıca, ABD’nin bu rejime yönelik uzun süredir devam eden kapsamlı desteğini hatırlatarak, İsrail’in bu tehlikeli ve geniş kapsamlı maceracılığının sonuçlarından ABD hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Kamili, ABD’nin Siyonist rejime yönelik herhangi bir askeri desteği – özellikle İran’ın meşru müdafaa hakkını engellemeye yönelik girişimleri – konusunda uyarıda bulunarak, İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği bu saldırıların ABD’nin iş birliği, koordinasyonu veya en azından “yeşil ışığı” olmadan gerçekleşmiş olmasının düşünülemeyeceğini söyledi. Bu nedenle ABD’nin bu yasa dışı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

İsviçre Büyükelçisi, aktarılan mesajları ivedilikle ABD hükümetine ileteceğini ifade etti.