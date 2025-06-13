Irakçi: Avrupa Birliği bu suç niteliğindeki saldırıyı kınamalıdır

Irakçi, İran devleti ve halkının, uluslararası toplumdan ve özellikle Avrupa Birliği’nden bu insanlık dışı saldırıyı kınamasını beklediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin saldırısına İran’ın yanıtının kesin ve kararlı olacağını açıkça ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerle yaptığı temaslarda bu saldırının kabul edilemez olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini dile getirdiğini söyledi.

Antonio Tajani, tarafları itidale davet ederek, bölgeye barış ve istikrarın geri dönmesi amacıyla diyalog yolunun yeniden canlandırılması için İtalya’nın hazır olduğunu belirtti.