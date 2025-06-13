13 Haz 2025 18:10
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News ID: 85861893
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Irakçi: Avrupa Birliği bu suç niteliğindeki saldırıyı kınamalıdır

13 Haz 2025 18:10
News ID: 85861893
Irakçi: Avrupa Birliği bu suç niteliğindeki saldırıyı kınamalıdır

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin telefon görüşmesine yanıt olarak, Siyonist rejimin nükleer tesislere yönelik saldırısını, sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı ve üniversite hocaları, üst düzey askeri yetkililer ile masum kadın ve çocukların şehit edilmesini uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

Irakçi, İran devleti ve halkının, uluslararası toplumdan ve özellikle Avrupa Birliği’nden bu insanlık dışı saldırıyı kınamasını beklediğini vurguladı.

 İran Dışişleri Bakanı, İsrail rejiminin saldırısına İran’ın yanıtının kesin ve kararlı olacağını açıkça ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani de yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerle yaptığı temaslarda bu saldırının kabul edilemez olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini dile getirdiğini söyledi.

Antonio Tajani, tarafları itidale davet ederek, bölgeye barış ve istikrarın geri dönmesi amacıyla diyalog yolunun yeniden canlandırılması için İtalya’nın hazır olduğunu belirtti.

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