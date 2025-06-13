Hükümet Sözcüsü: İran, hiçbir zaman saldırı karşısında sessiz kalmadı ve kalmayacak

Tahran, İRNA- Hükümet Sözcüsü Fatime Muhacirani, Siyonist rejimin İran’a yönelik terörist saldırısı sonucunda bazı üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve sivil vatandaşların şehit edilmesinin ardından X sosyal medya platformunda yayımladığı mesajda “Siyonist rejimin İran topraklarına yönelik korkakça saldırısı, büyük milletimizden duydukları korkunun bir göstergesi ve ciddi bir hesap hatasıdır. Bu süreçte halkımızın sakinliği ve uyanıklığı en büyük ulusal sermayemizdir.” ifadelerini kullandı.

Muhacirani, ayrıca “İran hiçbir ülkeyle kıyaslanamaz; vereceği cevap kararlı, meşru ve zamanı geldiğinde olacaktır.” diye ekledi. Hükümet Sözcüsü son olarak “Bu hikâyenin sonunu İran yazacaktır.” vurgusunda bulundu.