Dışişleri Bakanı, Ürdün’ün Siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırılarını kınayan tutumu ve yaptığı telefon görüşmesi için teşekkür ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini, halkını ve ulusal güvenliğini korumak için kararlılıkla harekete geçeceğini ve Siyonist rejimin yasa dışı ve korkakça saldırısına kararlı bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.
Ürdün Dışişleri Bakanı, Bakan Irakçi ile telefonda görüştü
13 Haz 2025 16:27
News ID: 85861805
Tahran, İRNA- Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, ülkemiz Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Saldırıları, Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin egemenliğinin açıkça ihlali ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık ihlali olarak değerlendirdi.
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