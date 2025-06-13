Ürdün Dışişleri Bakanı, Bakan Irakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı, Ürdün’ün Siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırılarını kınayan tutumu ve yaptığı telefon görüşmesi için teşekkür ederek, İran İslam Cumhuriyeti’nin egemenliğini, halkını ve ulusal güvenliğini korumak için kararlılıkla harekete geçeceğini ve Siyonist rejimin yasa dışı ve korkakça saldırısına kararlı bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.