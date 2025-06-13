Mısır Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Tahran, İRNA- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bugün İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik askeri saldırılarını kınadı. Bu saldırıları, bölgesel tansiyonu son derece tehlikeli şekilde artıran, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık ihlali ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar için açık bir tehdit olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı, Mısır’ın bu telefon görüşmesi ve Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını kınayan tutumu için teşekkür ederek “Bu saldırı, İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı ve BM Şartı’nın bariz bir ihlalidir. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu Siyonist rejimin saldırısına kesin bir yanıt verecektir.” dedi.