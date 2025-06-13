İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Orgeneral Pakpur atandı

Devrim Lideri’nin atama kararnamesinin tam metni:



Bismillahirrahmanirrahim



Orgeneral Muhammed Pakpur,

Siyonist rejim tarafından şehit edilen Korgeneral Hüseyin Selami’nin şanlı ve onurlu şehadeti ardından, sizin liyakatiniz ve değerli tecrübeleriniz göz önünde bulundurularak, orgeneral rütbesiyle birlikte Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığı görevine atanıyorsunuz.

Devrim Muhafızları’nın tüm alanlardaki kabiliyetlerinin ihtiyaçlara uygun biçimde sürekli geliştirilmesi, teşkilatın içsel özü olan takva ve basiretin güçlendirilmesi, manevî temelli ve uzmanlık sahibi yönetimlerin yaygınlaştırılması ve bu yapının kültürel derinliğiyle birlikte kemale doğru ilerleyişi büyük bir beklentidir.

Gadir-i Hum Bayramı'nın arifesinde, bu fedakâr ve ihlâslı şehit için Yüce Allah’tan yüce dereceler, yüksek makamlar ve özellikle tevhidin önderi Emirü’l-Mü’minin Hz. Ali (a.s.) ile yoldaşlık temenni ediyorum.

Sizin ve çalışma arkadaşlarınızın daimî başarısını Allah’tan niyaz ediyorum.



Seyyid Ali Hamaney

13 Haziran 2025