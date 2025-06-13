Hatemü’l-Enbiya (s.a) Merkez Karargâhı Komutanlığına Orgeneral Ali Şadmani atandı

Silahlı Kuvvetler Başkomutanının atama kararnamesinin tam metni:



Bismillahirrahmanirrahim



Orgeneral Ali Şadmani,

Devrim Muhafızı Korgeneral Gholamali Reşid’in Siyonist rejim tarafından şanlı ve onurlu bir şekilde şehit edilmesinin ardından, değerli liyakatiniz ve tecrübeleriniz dikkate alınarak, size orgeneral rütbesi verilmiş ve Hatemü’l-Enbiya (s.a) Merkez Karargâhı Komutanlığı görevi tevdi edilmiştir.

Silahlı Kuvvetler Genelkurmayı ile koordineli biçimde, tehditlere karşı stratejik ve operasyonel planlama ile yönlendirme ve İran Silahlı Kuvvetlerinin muharebe hazırlıklarının doğru şekilde tespiti hususunda etkin bir yaklaşım beklenmektedir.

Gadir-i Hum Bayramı'nın arifesinde, bu sadık ve ihlâslı şehitler için Yüce Allah’tan yüksek dereceler, yüce makamlar ve özellikle tevhid önderi, Emirü’l-Mü’minin Hz. Ali (a.s.) ile yoldaşlık niyaz ediyorum.

Hepiniz için Allah’tan daimî başarılar diliyorum.



Seyyid Ali Hamaney

13 Haziran 2025