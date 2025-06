Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Musevi atandı 

Komutanın atama kararnamesinin tam metni:



Bismillahirrahmanirrahim



Orgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi,



Rezil Siyonist rejim tarafından şanlı ve onurlu bir şekilde şehit edilen Devrim Muhafızı Korgeneral Muhammed Hüseyin Bakıri’nin ardından, değerli hizmetleriniz ve zengin tecrübelerinizi göz önünde bulundurarak sizi İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine atıyorum.

Allah’ın inayetine sığınarak, İslami İran’ın güvenlik ve savunma kabiliyetlerinin ve halk seferberliğinin güçlendirilmesi, her düzeydeki ve her tür tehdide karşı zamanında ve etkili bir şekilde karşılık verilmesi hususunda devrimci bir duruş sergilemeniz beklenmektedir.

Gadir-i Hum Bayramı'nın arifesinde, bu fedakâr ve ihlâslı şehit için Yüce Allah’tan yüksek makamlar ve özellikle tevhid önderi Hz. Ali (a.s.) ile dostluk niyaz ediyorum.

Seyyid Ali Hamaney

13 Haziran 2025