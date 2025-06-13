İran Atom Enerjisi Kurumu: Natanz nükleer tesisinde hasar oluştu

Kurumun açıklamasında “Yapılan incelemelerde, tesisten çevreye herhangi bir radyasyon ya da kimyasal sızıntı olmadığı tespit edilmiştir,” ifadelerine yer verildi.



Bildiri metninde "Yapılan incelemelerde, tesisten dış ortama herhangi bir radyasyon ya da kimyasal sızıntının gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Siyonist rejimin bu eylemi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararları, Genel Konferans ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır." denildi.



Atom Enerjisi Kurumu ayrıca "Son iki yıl boyunca, Siyonist rejimin nükleer tesislerimize yönelik tekrar eden tehditleri sonrasında, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Sayın Rafael Grossi’ye çeşitli mektuplar göndererek ve yapılan görüşmelerde, yasal sorumlulukları doğrultusunda bu tehditleri kınamasını talep etmiştir. Ancak ne yazık ki saldırının gerçekleşmesinin ardından bile, Genel Direktör bu konuda hiçbir adım atmamıştır." ifadelerine yer verdi.



Bildiride ayrıca "Oysa Ajans, Siyonist rejim tarafından sağlanan sahte bilgilere dayalı, siyasi ve yanlı raporlar hazırlayarak profesyonellik ve tarafsızlık çizgisinden sapmıştır. İran Atom Enerjisi Kurumu bu sessizliği Siyonist rejimle bir tür iş birliği olarak değerlendirmekte ve bu durumun, Ajans’ı Siyonist rejimin elinde bir araca dönüştürdüğüne ve onun uluslararası itibarlı bir kurum olma özelliğini yitirdiğine inanmaktadır." ifadeleri kaydedildi.



Atom Enerjisi Kurumu son olarak "Bu saldırı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı için bir yenilgi anlamına gelmektedir. Zira Genel Direktörün barışçıl nükleer tesislerin güvenliğini sağlama konusunda profesyonel ve tarafsız bir rol oynamada gösterdiği izah edilemez yetersizlik, bu sonucu doğurmuştur." vurgusunda bulundu.