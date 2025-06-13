Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siyonist rejimin bu sabah İran'a düzenlediği saldırıları sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla kınadı



Yılmaz açıklamasında " İsrail, İran’a saldırarak hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran’a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yılmaz devamında "Gazze’de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur." diye ekledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı ayrıca "İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkeler çok daha güçlü bir tutum almalıdır." ifadelerine yer verdi.

