İran Savunma Bakanı: Siyonist suçlular ezici bir yanıt beklemeli

Tuğgeneral Nasirzade, Siyonist rejimin sivilleri hedef alan saldırılarını sert bir dille kınayarak “Siyonist suçlular, İran Silahlı Kuvvetleri’nden ezici ve pişman edici bir yanıt beklemelidir. Sivil yerleşim alanlarını ve masum aileleri hedef almak, bu çocuk katili rejimin vahşi doğasını bir kez daha gözler önüne sermektedir.” dedi.



Açıklamasında, İranlı bazı komutanların şehit düşmesini ve son saldırıların ülkenin savunma kararlılığını etkilemeyeceğini vurgulayan Nasirzade “Şehit edilen silah arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızın acısı büyük olsa da, bu olaylar İran Silahlı Kuvvetleri’nin iradesini ve hazırlığını hiçbir şekilde zayıflatmayacaktır.” ifadelerini kullandı.



Bakan Nasirzade, İsrail'in gerçekleştirdiği eylemlerin uzun vadede kendi sonunu getireceğini belirterek “Siyonist rejimin işlediği suçlar, bu uğursuz yapının ömrünü kısaltacak; İran’ın kararlı duruşunu ve saldırı gücünü daha da artıracaktır. İran, tüm imkânlarıyla operasyonel kuvvetlerini desteklemeye hazırdır.” diye ekledi.