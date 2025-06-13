Dünya, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Cuma sabahı, İsrail rejimi tarafından İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda sivil, bilim insanı ve üst düzey askeri yetkili şehit oldu. Bu saldırılar, uluslararası toplumun geniş çaplı tepkisine yol açtı. Dünyanın dört bir yanından ülkeler, yayımladıkları resmi açıklamalarla saldırıları en sert şekilde kınadı.



Umman, saldırıyı kınayarak İsrail rejiminin gerilimi tırmandırmaktan ve bunun doğuracağı sonuçlardan tamamen sorumlu olduğunu belirtti.

Küba ve Venezuela, saldırıyı “küresel barış için bir tehdit” olarak nitelendirerek, şiddetle kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in İran’a yönelik açık saldırılarını “kesin bir dille” kınadıklarını ve bu tür eylemlerin bölgede istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı “saldırgan ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi ve güçlü ifadelerle kınadı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshi Takashi Iwaya, hava saldırılarını "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada İsrail’in saldırısını “hukuksuz ve haksız bir saldırı” olarak tanımladı. Açıklamada, İran’ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Malezya, saldırıları “suç teşkil eden, pervasız ve bölgesel istikrarı tehdit eden” eylemler olarak değerlendirdi ve en güçlü ifadelerle kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise saldırıyı sert bir dille kınayarak, gerilimin tırmanmasından ve bunun bölge güvenliğine olası yansımalarından derin endişe duyduklarını bildirdi.



Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, resmi bir açıklama yayımlayarak İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı ve bu saldırıyı tüm bölgeye yönelik tehlikeli ve vahşi bir saldırı olarak nitelendirdi.



Katar, İsrail rejiminin İran’a yönelik suç teşkil eden saldırılarını kınadı ve bu eylemin bölgedeki diplomatik çabaların önünde engel teşkil ettiğini vurguladı.



Türkiye, bu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtirken, bu saldırının uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği ve İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu, resmi bir açıklama yayımlayarak İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınadı ve bu saldırıyı tüm bölgeye yönelik tehlikeli ve vahşi bir saldırı olarak nitelendirdi.

Katar, İsrail rejiminin İran’a yönelik suç teşkil eden saldırılarını kınadı ve bu eylemin bölgedeki diplomatik çabaların önünde engel teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye, bu saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtirken, bu saldırının uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği ve İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikakasına hizmet eden bir provokasyon olduğunu ifade etti.

Çin, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dair “derin endişesini” ifade ederek İran’ın egemenliğinin “ihlalini” kınadı.