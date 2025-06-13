Siyonist rejimin vahşi saldırılarında dört çocuk şehit oldu

Yönetici, yaptığı açıklamada “Bugün sabahın ilk saatlerinde kriz yönetim sisteminin uyarısıyla birlikte hastanemiz, Siyonist rejimin terörist saldırılarında yaralanan ilk kişiyi kabul etti. Personel derhal çağrıldı, travma alanında uzman doktorların tamamı hastaneye geldi ve yaralılara tıbbi müdahaleye başlandı.” ifadelerini kullandı.



Bu yetkili açıklamanın devamında "Maalesef kabul ettiğimiz yaralılar arasında, 3, 4, 5 ve 6 yaşlarında dört çocuk da vardı ki onların cansız bedenlerini teslim aldık. Bu, Siyonist rejimin gerçekleştirdiği en vahşi ve insanlık dışı katliam biçimlerinden biridir.” dedi.



Sağlık yöneticisi ayrıca “Sağlık merkezimiz, Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Tahran’daki diğer hastanelerle tam koordinasyon içinde, tüm kapasitesiyle bu olayda yaralananlara (çoğu kadın ve çocuk olan) tıbbi hizmet vermeye devam etmektedir.” diye ekledi.