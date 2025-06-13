Grossi: Buşehr, İsfahan ve Fordo nükleer tesisleri zarar görmedi

Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “İranlı yetkililer UAEA’ya, Buşehr nükleer santralinin hedef alınmadığını ve Natanz sahasında radyasyon seviyesinde artış olmadığını bildirdi” ifadelerini kullandı.



Grossi ayrıca, İranlı yetkililerle yapılan daha fazla temas sonucunda İsfahan nükleer tesisinin de zarar görmediğinin teyit edildiğini belirtti ve "Şu ana dek Fordo yakıt zenginleştirme tesisinin de zarar görmediği ifade edildi." dedi.



UAEA Genel Direktörü ayrıca “Ajans, İran’daki son derece endişe verici durumu yakından izlemektedir. Ajans, Natanz sahasının hedeflerden biri olduğunu doğrulayabilir. İranlı yetkililerle radyasyon düzeyi hakkında temas halindeyiz. Ayrıca ülkedeki denetçilerimizle de doğrudan bağlantıdayız.” diye ekledi.