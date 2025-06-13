Hamas: Siyonist rejimin İran’a saldırısı, tehlikeli bir saldırı ve tüm İslam ümmeti için bir tehdittir

Hamas, bu saldırının tehlikeli bir gelişme ve ümmetin asli düşmanıyla olan kader belirleyici mücadelenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı ve "Bu düşman yalnızca Filistin’i değil, tüm bölgeyi ve İslam ümmetini hedef almaktadır." dedi.



Hamas’ın açıklamasında "Bu saldırı, uluslararası hukuk ve teamüllerin açık bir ihlalidir ve bir kez daha göstermektedir ki Siyonist proje yalnızca Filistin için değil, tüm bölge için varoluşsal bir tehdittir. Bu tehdit, Siyonist işgal rejiminin tahakkümüne karşı duran ve İslam ümmetinin değerlerini, özellikle Filistin davasını savunan tüm halkları ve devletleri hedef almaktadır.” ifadeleri yer aldı





Açıklamada ayrıca “İran, bugün Filistin ve direnişi destekleme konusundaki kararlı tutumu ve bağımsız ulusal kararına bağlılığı nedeniyle ağır bir bedel ödemektedir. Bu durum, İslam ümmetinin ve onun direngen güçlerinin bu tehlikeli saldırıya karşı birleşik ve uyumlu bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü Siyonist rejim, ümmetin merkezî düşmanıdır ve ona karşı verilen mücadele, kader belirleyici bir savaştır. Bu da safların birliğini ve halklarımızı bu rejimin suçları ve yayılmacı planlarına karşı korumak için çabaların birleştirilmesini gerektirmektedir.” denildi.