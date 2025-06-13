Savunma Bakanlığı: İran Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejime ağır ve ibretlik bir ceza vermeye hazırdır

Cuma günü Savunma Bakanlığı tarafından İRNA’ya yapılan açıklamaya göre Bakanlık bildirisinde "Sahte ve suçlu Siyonist rejim, bu sabahın erken saatlerinde bir kez daha çirkin ve insanlık dışı yüzünü göstererek, İran İslam Cumhuriyeti’nin kutsal topraklarında bir yerleşim bölgesine korkakça saldırmış ve açık bir suç işlemiştir." ifadeleri yer aldı.



Bildirinin devamında "Bu vahşi saldırı ve tüm uluslararası yasalara aykırı eylem sonucunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu masum siviller, bazı silahlı kuvvetler komutanları ve ülkenin bilim insanlarından bazıları şehit düşmüştür. Bu çocuk katili rejim, şeytani doğasını bir kez daha gözler önüne sermiştir." denildi.



Bildiride ayrıca Savunma Bakanlığı, aziz İran halkına ve yüce şehitlerin değerli ailelerine başsağlığı dilediği belirtirken "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin güçlü eli, Yüce Başkomutan’ın emirleri doğrultusunda ve milletin desteğiyle, bu cani rejime ağır ve ibretlik bir ceza vermeye hazırdır. Siyonist rejim, bu suçu kesinlikle tüm varlığıyla ödeyecektir." diye ekledi.

