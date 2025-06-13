13 Haz 2025 10:13
Journalist ID: 5446
News ID: 85861182
T T
0 Persons

Ekler

Genelkurmay Başkanlığı: İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin yanıtı sarsıcı ve pişman edici olacaktır

13 Haz 2025 10:13
News ID: 85861182
Genelkurmay Başkanlığı: İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin yanıtı sarsıcı ve pişman edici olacaktır

Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkanlığı, Siyonist rejimin saldırılarına ilişkin yayınladığı mesajda: Bu saldırının faillerine ve destekçilerine vereceği yanıt sarsıcı ve pişman edici olacaktır.

Açıklama metni:

13 Haziran Cuma sabahı, Siyonist rejimin saldırgan eylemi kapsamında, ülkemizin bazı bölgelerine – sivil ve askeri alanlar dahil – yapılan saldırı sonucunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda vatandaşımız şehit olmuş veya yaralanmış, bazı silahlı kuvvetler komutanlarımız da hayatını kaybetmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Merkezi, tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan bu alçakça ve açık saldırıyı şiddetle kınarken, Yüce Başkomutan’ın emirlerine dayanarak, şehitlere saygılı, cesur ve asil İran halkına şu güvenceyi vermektedir:

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin askerlerinin, bu aşağılık eylemin emir verenlerine, faillerine ve destekçilerine vereceği yanıt sarsıcı ve pişman edici olacaktır.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .