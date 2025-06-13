Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemleri, ABD’nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez

Bildiri metni:



Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin affedilemez cinayeti sonucunda şehit düşen vatan savunucularını ve hizmetkârlarını, Yüce Rehber’e (İran’ın dini lideri) ve aziz milletimize hem tebrik hem de taziye ile anmaktadır.



Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısı, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 4. maddesinin 2. fıkrasını ihlal etmekte ve İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik açık bir saldırganlık eylemi oluşturmaktadır. Bu saldırıya verilecek yanıt, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. maddesi uyarınca İran’ın meşru ve yasal hakkıdır. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İran’ın varlığını savunma konusunda tam güçle ve uygun gördükleri şekilde tereddüt etmeyecektir.



İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyelerinden biri olarak, bu örgütün temel varlık nedeni olan saldırıları önleme, barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu hatırlatmakta ve Güvenlik Konseyi’nden bu açık saldırı karşısında acilen harekete geçmesini talep etmektedir.



Dışişleri Bakanlığı ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin, Antlaşma uyarınca olan sorumluluklarını hatırlatarak, acil şekilde harekete geçmesini istemektedir.



Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerden – özellikle bölge ülkeleri, İslam ülkeleri, Bağlantısızlar Hareketi üyeleri ve uluslararası barış ve güvenlik konusunda endişe duyan tüm hükümetlerden – bu suç dolu saldırıyı derhal kınamaları ve bu tehlikeli maceracılığa karşı ortak, hızlı ve etkili bir tepki göstermeleri beklenmektedir. Zira bu saldırı, kuşkusuz küresel barış ve güvenliği benzeri görülmemiş bir tehdit altına sokmuştur.



Siyonist rejimin sevgili vatanımız İran’a yönelik saldırısının tüm tehlikeli ve geniş çaplı sonuçlarının sorumluluğu bu rejim ve onun destekçilerine aittir.



Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırgan eylemleri, ABD’nin bilgisi ve onayı olmadan gerçekleşemez. Bu nedenle, ABD hükümeti de bu rejimin en büyük destekçisi olarak, yaşanacak tüm tehlikeli sonuçlardan sorumludur.



Siyonist rejimin saldırısı sonucunda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri şehit olmuştur.