Devrimi Muhafızları Ordusu: Komutan Hüseyin Selami şehit oldu sert karşılık verilecek

Devrim Muhafızları Ordusu'nun kahraman Komutan Albay Hüseyin Selami’nin zulümle şehadetine istinaden yayımladığı mesaj:



Bismillahirrahmanirrahim

“Müminlerden, Allah ile yaptıkları antlaşmaya sadık kalanlar vardır; kimisi nefsini feda etmiş, kimisi beklemektedir ve asla değişiklik yapmamışlardır.” (Ahzab Suresi, 23)



Derin bir hüzün ve kederle, bugün sabahın erken saatlerinde çocuk katili Siyonist rejiminin İslam Devrimi Muhafızları Komutanlığı’na düzenlediği hain ve terör saldırısı sırasında vatan ve milletimizin güvenliği görevini ifa eden, kahraman ve fedakâr Komutan Albay Hüseyin Selami’nin ve onun koruma ve çalışma arkadaşlarının zulümle şehit olmalarını, Yüce Velayet’in Hazreti Velî-i Asr (a.f.)’e, Yüce Liderimiz ve Kuvvetler Komutanı İmam Hameney'e (Allah uzun ömürler versin), bu yiğit komutanımızın, diğer şehitlerimizin ailelerine, sadık arkadaşlarına ve tüm İran halkına başsağlığı ve tebriklerimizi sunuyoruz.

Şüphesiz Albay Selami, İslam Devrimi’nin önde gelen komutanlarından biri, bilim, kültür, güvenlik ve askeri mücadele alanlarında en ön saflarda yer alan, samimi, bilge ve liderine bağlı bir neferdi.

Bu zalim saldırıya rağmen, İran İslam Devrimi’nin onurlu ve devrimci milletine, kamu düzeninin korunması ve sakin olunması hususunda güvence veriliyor. Devrim Muhafızları komuta zinciri ve diğer silahlı kuvvetler, imanlı mücahitlerle birlikte düşman Siyonist rejime karşı sert ve kararlı karşılık vermeye hazırdır.

Bu tür suçların önlenmesi ve benzer olaylara karşı tedbirler uzun zamandır alınmıştır. Düşmanın hain operasyonunun ayrıntıları ve karşılık olarak yapılacak pişmanlık verici eylemler, cesur ve anlayışlı İran milletine duyurulacaktır.

