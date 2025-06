İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Siyonist Rejimin son saldırı ve suçlarına yönelik açıklaması

Bismillahirrahmanirrahim

Değerli ve büyük İran halkı,



Siyonist rejimin ülkemize yönelik gece yarısı saldırısı, İran'ın değerli vatandaşlarının, komutanlarının ve bilim insanlarının şehit olmasına yol açarak, bu rejimin hiçbir uluslararası kural ve hukuka bağlı olmadığını bir kez daha kanıtlamıştır.

Ve tıpkı sarhoş bir şekilde dünya gözleri önünde, özellikle de insan hakları ve uluslararası hukuk iddialarını öne süren Batılılar dahil olmak üzere, resmi ve utanmazca terörizme başvurmakta ve savaş ateşini körüklemektedir.



İran'a karşı savaş başlatmak, bir aslanın kuyruğuyla oynamaktır. İran'ın nükleer meseledeki diplomasi süreci sırasında gerçekleştirilen bu korkakça gece saldırısı, bu rejimin, İran'ın dünya için savunma ve ikna gücünden korktuğunu gösteriyor. Biz İranlılar, son iki yüzyılda hiçbir zaman bir savaşın başlatıcısı olmadık, ancak vatanımızı savunmak söz konusu olduğunda en ufak bir tereddüt göstermedik ve göstermeyeceğiz.



İsrail'in kutsal İran semalarına saldırısı ve İran komutanlarının acımasızca şehit edilmesi, bu rejimin doğrudan bir terör rejimi olduğunu kanıtlamıştır.



Şimdi, bizler, İran'daki halk, devlet ve yönetim olarak, her zamankinden daha yüksek bir sesle siyonistlerin terörist olduğunu ve saldırgan olduklarını haykırabiliriz ve intikam ve savunmayı meşru hakkımız olarak görebiliriz. Her türlü siyasi ayrılıkları bir kenara bırakıp, bu çocuk katili ve terörist rejime karşı her zamankinden daha birleşik ve güçlü bir yanıt vereceğiz.



Bu toprakları, semaları, evlatları, komutanları, bilim insanları ve tüm vatandaşları savunmak, İran İslam Cumhuriyeti'nin ve onun silahlı kuvvetlerinin sorumluluğudur ve bu konuda en küçük bir taviz vermeyeceğiz.



Böyle bir vahşi rejimle, ancak güç dilinde konuşulmalıdır. Şimdi dünya, İran'ın nükleer zenginleştirme ve teknoloji haklarına olan ısrarını ve roket gücünü daha iyi anlıyor ve düşman, mağduriyetimizi ve haklılığımızı ispatlamıştır. Saldırgan kimdir ve bölgeyi tehdit eden rejim hangisidir, artık ortadadır.



İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, İsrail'in meşruiyet dışı saldırılarını pişman etme adına gerekli savunma, siyasi ve hukuki adımları bu andan itibaren atmaya başlamıştır ve siyonistlerin uykusuz kalmasına sebep olacaktır. Her bir şehidimizin intikamını alacağız ve İran'ın ulusal egemenliğine yapılan ihlali, İsrail'in affedilemez bir günahı olarak göreceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, uluslararası sistemin çöküşü karşısında itibarını ve varlığını savunmasını istiyoruz, ancak bu kurumları beklemeyeceğiz ve tıpkı Devrim Lideri'nin dediği gibi "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin güçlü elleri İsrail rejimini bırakmayacaktır, İnşallah" intikam yakındır; intikamımız Siyonist teröristlerin şah damarından bile onlara daha yakın. Bu, bir milletin ve bir devletin sesidir ve dünya şahit olacaktır ki, biz savaşı başlatmadık, ancak bu hikayenin sonu İran tarafından yazılacaktır...