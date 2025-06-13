Siyonist rejimin saldırısında siviller de şehit düştü

Resmî kaynakların İRNA’ya bildirdiğine göre, saldırılar doğrudan sivil yerleşim birimlerini hedef almıştır. Henüz bu vahşi saldırıdaki şehit sayısı kesin olarak açıklanmamıştır.



13 Haziran Cuma sabahı, Siyonist rejimin Tahran ve bazı şehirleri hedef alan terör saldırısı sonucunda, çok sayıda askerî komutan, bilim insanı ve sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir.



Bu suçun ardından, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lideri Ayetullah Hamaney bir mesaj yayımlayarak İran halkına seslendi. Mesajda

"Rejim ağır bir cezayı beklemelidir. İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerinin güçlü eli, Allah’ın izniyle onu asla bırakmayacaktır." denildi.



Ayrıca, Kriz Yönetim Merkezi vatandaşlara, sakinliklerini korumaları, kamu düzenini korumak adına aceleci ve paniğe neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları, sadece resmî ve güvenilir kaynaklara itibar etmeleri, haber ve talimatları yalnızca resmî medya ve güvenilir iletişim kanallarından takip etmeleri, sosyal medya kullanıcılarının toplumun psikolojik güvenliğini öncelik olarak görmeleri, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve gerektiğinde yardım ekipleriyle iş birliği yapmaları çağrısında bulunuldu.