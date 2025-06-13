Silahlı Kuvvetler Sözcüsü: Düşman ağır bir bedel ödeyecek

General Şekarçi, yaptığı açıklamada “Karşılık kesin olacaktır. Düşman kendi düşmanlığını yapıyor. İran milletine söylüyorum, endişelenmesinler. ABD'nin desteğiyle bu saldırıyı gerçekleştiren siyonist düşman, sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve bunun bedelini ağır ödeyecektir." ifadelerini kullandı.



Şekarçi ayrıca “Silahlı kuvvetlerimiz yüzde yüz hazır durumda ve çok sert bir karşılık vereceklerdir. Bazı askeri yetkililerin ve nükleer bilim insanlarının evleri hedef alındı, birkaç komutan şehitlik makamına ulaştı.” diye ekledi.

Şekarçi, halkın endişe etmesine gerek olmadığını belirterek, “Siyonist rejim ve Amerika ağır bedeller ödeyecek ve sert bir tokat yiyeceklerdir. Karşıt medya ortamı provoke etmeye çalışıyor, halkımız sadece resmî devlet medyasından haber alsın. Silahlı kuvvetler görevinin başındadır ve kesinlikle karşılık verilecektir” dedi.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü son olarak “Sivil bölgelerin hedef alınması, düşmanın acziyetini gösteriyor. Onlar doğrudan İran’la yüzleşecek güçte değiller.” ifadelerini kaydetti.

