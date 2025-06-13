İran Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlü Eli İsrail'i Serbest Bırakmayacak

Bugün sabah saatlerinde İsrail rejiminin İran'a karşı işlediği suçun ardından, İslam Devrimi'nin yüce Lideri Ayetullah Hamaney'in İran halkına mesajı:



"Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla"



"Büyük İran Milleti! İsrail rejimi, bugün sabah, kanlı elleriyle ülkemizde bir cinayet işledi. Habis özünü, konut alanlarını hedef alarak, her zamankinden daha fazla açığa çıkardı. Rejim, ağır bir cezayı beklesin.



İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü eli, İsrail rejimini Allah'ın izniyle asla serbest bırakmayacaktır.

Düşmanın saldırılarında, birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Onların halefleri ve iş arkadaşları, Allah'ın izniyle görevlerine hemen devam edeceklerdir.

İsrail rejimi bu suçla, kendisi için acı ve acıklı bir kader hazırlamış oldu ve bu kaderi mutlaka yaşayacaktır."



Seyyid Ali Hamaney