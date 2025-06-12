Irakçi: UAEA Yönetim Kurulu’nun kararı müzakereleri zorlaştırdı

Irakçi, Norveç’e yaptığı ziyaretin amacının Oslo Küresel Forumu’na katılmak olduğunu belirterek, bu forumun uluslararası düşünce kuruluşları nezdinde itibarlı bir platform olduğunu ifade etti. Bu yıl, Norveç Dışişleri Bakanı'nın kendisi ve bölgeden bazı diğer dışişleri bakanlarını Batı Asya’ya ilişkin konuları tartışmak üzere davet ettiğini aktardı.

Bakan, forum kapsamındaki panellerden birinin Batı Asya’nın geleceğine odaklandığını belirterek, "Bu oturumun kendisi bile gelecekte bölge üzerinde etkili aktörlerin kimler olacağını göstermesi açısından önemlidir" dedi.

Irakçi, panelde çıkan sonucun net olduğunu söyleyerek "Eğer bölgede farklı bir gelecek istiyorsak, bu Filistin halkına adalet sağlanmadan mümkün olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Forumun oturum aralarında Umman Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Irakçi "Bir sonraki müzakere turuna ilişkin düzenlemeler netleştirildi" dedi.

Ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile de önemli bir ikili görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Irakçi, özellikle Hac dönemi sonunda İranlı hacıların refahı için alınan önlemlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı "Pazar günü yapılacak olan bir sonraki müzakere turuna hazırlanıyoruz. Bu görüşmeler, ne yazık ki UAEA Yönetim Kurulu’nun son kararı gölgesinde yapılacak. Bu karar tartışmaları daha karmaşık hale getiriyor. Ancak buna rağmen, Muskat'ta İran halkının haklarını savunmak için bulunacağız" ifadelerini kullandı.