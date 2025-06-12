12 Haz 2025 19:07
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News ID: 85860707
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Kemalvendi: Uranyum zenginleştirme önemli ölçüde artacak

12 Haz 2025 19:07
News ID: 85860707
Kemalvendi: Uranyum zenginleştirme önemli ölçüde artacak

Tahran, İRNA - İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Yönetim Kurulu tarafından dayatılan ve haksız bulunan kararın hemen ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) iki önemli ve etkili adımı içeren Tasarım Sorgulama Formu'nun (DIQ) sunulduğunu açıkladı. Bu adımlardan biri, üçüncü ve yüksek güvenlikli zenginleştirme tesisinin devreye alınmasıdır. Bu tesis, ülkenin üçüncü zenginleştirme kompleksi olarak stratejik bir öneme sahiptir.

Kemalvendi, UAEA Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararına tepki olarak, özellikle üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin ülkemize karşı sürekli hamleler yaptığını belirtti ve bu tür kararların İran’a karşı ilk olmadığını ve daha önce de defalarca benzer girişimlerle karşılaşıldığını hatırlatan Kamalvendi, bu yaklaşımın sonuçsuz kalacağını defalarca vurguladıklarını söyledi.

Sözcü, Batılı ülkelerin çeşitli baskılar, ekonomik yaptırımlar ve siyasi baskılar yoluyla İran’ı haklı tutumundan vazgeçirmeye çalışmasının stratejik bir hata olduğunu vurgularken, bu tür tehditlerin daha önce de denenip sonuç vermediğine dikkat çekti ve karşılıklı tutumlarda sertleşme halinde İran’ın da karşılık vereceğini ifade etti.

Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü ayrıca, söz konusu ülkelerin bu yanlış politikaya devam ettiğini, İran’ın ise önceden gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumu’nun ortak bildirisinde alınan kararların, kurum başkanı Muhammed İslami tarafından çalışanlara iletildiği de bildirildi.

Kemalvendi, Yönetim Kurulu’nun bu zorlayıcı kararının hemen ardından, iki önemli ve etkili adımı içeren Tasarım Sorgulama Formu'nun (DIQ) UAEA’ya sunulduğunu açıkladı ve " Bunlardan biri, üçüncü ve yüksek güvenlikli zenginleştirme tesisinin faaliyete geçirilmesidir. Ayrıca, Fordo tesisinde bulunan birinci nesil santrifüjlerin, altıncı nesil gelişmiş makinelerle değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu adım, zenginleştirilmiş uranyum üretiminde önemli bir artış anlamına gelmektedir." dedi.

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