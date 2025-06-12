12 Haz 2025 18:58
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News ID: 85860691
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Cumhurbaşkanından İran’a karşı onaylanan karara tepki: Nükleer haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

12 Haz 2025 18:58
News ID: 85860691
Cumhurbaşkanından İran’a karşı onaylanan karara tepki: Nükleer haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran’a karşı bir karar tasarısını kabul ettiğini belirterek, “Onlarla nasıl iş birliği yapmamız gerektiğini anlayamıyorum; bizim bağımsız yaşayıp kendi ayaklarımız üzerinde durmamıza engel olmamalılar” dedi.

Konuşmasında bu davada şehit düşenleri anan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan “Yolumuza devam edeceğiz, zenginleştirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve mevcut süreçten taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca “Gençlerimizle birlikte bu ülkeyi inşa edeceğiz. Tesislerimiz bombalarla yok edilse bile tüm bu yetenekler zihnimizde yer alıyor ve ne yaparlarsa yapsınlar, yeniden inşa edeceğiz” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan açıklamalarının devamında “Birlik olup ülkeyi inşa etmek için aramızdaki anlaşmazlıkları ve sorunları bir kenara bırakmalıyız” çağrısında bulundu.

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