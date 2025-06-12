12 Haz 2025 17:33
Journalist ID: 5561
News ID: 85860114
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Siyonist rejim ordusu Gazze’deki iletişim hatlarını kesti

12 Haz 2025 17:33
News ID: 85860114
Siyonist rejim ordusu Gazze’deki iletişim hatlarını kesti

Tahran, İRNA- Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail rejimi ordusunun Gazze’deki iletişim hatlarını kesme eylemine işaret ederek, bu eylemi İsrail rejiminin Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım doğrultusunda değerlendirdi.

Hamas, İsrail rejiminin Filistinlilere karşı yeni suç eylemi hakkında yaptığı açıklamada "İşgalci ve suç işleyen ordu kasıtlı olarak Gazze’deki iletişim hatlarını kesti; bu adım İsrail’in Gazze’de Filistin halkına karşı soykırımı doğrultusunda yeni bir saldırgan adımdır." ifadelerini kullandı. 

Hamas ayrıca "Bu eylemlerin amacı, özellikle sağlık ve insani alanlar olmak üzere hayati bölümleri felç etmektir; bu da masum sivillere karşı insani felaketin derinliğini gösterir." diye ekledi. 

Bu hareket, altyapı ve sivil faaliyetlere yönelik bu sistematik saldırıyı kınayarak, uluslararası toplumu bu saldırıları durdurma ve siviller ile sağlık ve insani tesisleri koruma konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

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