Siyonist rejim ordusu Gazze’deki iletişim hatlarını kesti

Hamas, İsrail rejiminin Filistinlilere karşı yeni suç eylemi hakkında yaptığı açıklamada "İşgalci ve suç işleyen ordu kasıtlı olarak Gazze’deki iletişim hatlarını kesti; bu adım İsrail’in Gazze’de Filistin halkına karşı soykırımı doğrultusunda yeni bir saldırgan adımdır." ifadelerini kullandı.

Hamas ayrıca "Bu eylemlerin amacı, özellikle sağlık ve insani alanlar olmak üzere hayati bölümleri felç etmektir; bu da masum sivillere karşı insani felaketin derinliğini gösterir." diye ekledi.

Bu hareket, altyapı ve sivil faaliyetlere yönelik bu sistematik saldırıyı kınayarak, uluslararası toplumu bu saldırıları durdurma ve siviller ile sağlık ve insani tesisleri koruma konusunda sorumluluk almaya çağırdı.