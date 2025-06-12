İran, düşmanların tüm alanlardaki savaşına karşı üstünlük sağladı

Tümgeneral Selami, Perşembe günü düzenlenen Tahran Büyükşehir Muhammed Resulullah (s.a) Kolordusu Komutanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İran’ın karşı karşıya olduğu küresel baskılara rağmen gücünü koruduğuna dikkat çekti.

“Şu anda ekonomik bir dünya savaşı içindeyiz. İran’a karşı geniş çaplı küresel yaptırımlar uygulanmakta, ancak bu ekonomik baskılar halkımızı ilerlemekten ve ülkeyi inşa etmekten alıkoyamamıştır” dedi.





Selami, İran’ın zorlu bir geçmişten geldiğini hatırlatarak, düşmanların tüm yolları kapatmak için büyük savaşlar planlayıp uygulamaya koyduklarını, ancak halkın bu kuşatma altında bile kendisini bir savaşın içinde hissetmediğini vurguladı.



“Bu durum, ülkemizin gücünün açık bir göstergesidir. Biz, düşmanın tüm kuvvet yapılarını etkisiz hâle getirme kapasitesine sahibiz” ifadelerini kullandı.

Komutan ayrıca, Besic (Gönüllü Halk Gücü) teşkilatının İslam Devrimi’nin savunulmasında oynadığı kritik rolü hatırlatarak, devrim mücadelesinin ancak halkın örgütlü iradesiyle sürdürülebileceğini belirtti.



Konuşmasının sonunda Selami, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm alanlarda düşmanlara karşı “üstün el” konumunda olduğunu yineleyerek, İran’ın barış ve istikrarını bozmaya yönelik tüm dış müdahalelere karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.