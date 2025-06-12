İslami: İran’a yönelik kurul kararının arkasında Tahran'dan taviz alma çabası var

İslami, bu sürecin ABD’nin yönlendirmesi ve İngiltere, Almanya ile Fransa’nın aktif rolü ile UAEA Genel Direktörü’nün iş birliğiyle şekillendiğini ifade etti ve “Siyonist nüfusun bu süreçte etkili olduğunu ve amaçlarının İran üzerinde artan baskı kurarak taviz almak olduğunu görüyoruz” dedi.

ABD yetkililerinin İran’ın nükleer programını tamamen sonlandırma veya hedef alma yönündeki açıklamalarına dikkat çeken İslami, karar metninde İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerine uymadığı iddiasının yer aldığını ancak bunun BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı çerçevesindeki karşılıklı yükümlülükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Reuters haber ajansının karara ilişkin “İran taahhütlerini yerine getiremedi” başlıklı haberini hatırlatan İslami, raporun ve kararın böyle bir ifadenin doğruluğunu desteklemediğini vurguladı.

İran’ın bu hukuki olmayan ve siyasi karara karşılık olarak üçüncü zenginleştirme tesisini faaliyete geçireceğini bildiren İslami, tesisin hazır olduğunu, güvenli ve zarar görmez bir konumda bulunduğunu belirtti ve kararın açıklanmasının hemen ardından UAEA’ya gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ve santrifüjlerin donatılması işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.