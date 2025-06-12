Bekai: İran’ın taahhütlerine uymadığı iddiası, karar tasarısını hazırlayanların kötü niyetini gösteriyor

İsmail Bekaî, İran’ın nükleer taahhütlerine uymadığı yönündeki iddianın, başlı başına bu kararın mimarlarının samimiyetsizliğini ve kötü niyetini ortaya koyduğunu belirtti ve "Ajans Genel Direktörü’nün tamamen siyasi nitelikteki son raporunda bile böyle bir iddia yer almamaktadır." dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, bu yersiz ve yıkıcı girişimin doğuracağı sonuç ve etkilerin sorumluluğunun tamamen bu kararın öncüsü olan ülkelere ait olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti’nin, barışçıl nükleer enerjiden faydalanma hakkı çerçevesinde halkının çıkar ve haklarını korumak amacıyla gereken karşılıkları vereceğini ve uygun önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.