Kara Kuvvetleri Komutanı, Endonezya’daki IndoDefence 2025 Fuarı’nda Türkiye Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bu görüşmede taraflar karşılıklı memnuniyetlerini dile getirerek, yabancı güçlerin müdahalesi olmaksızın bölgede kalıcı güvenliğin sağlanmasının önemi üzerinde durdu.



Kara Kuvvetleri Komutanı ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti'nin jeopolitik konumunun önemine vurgu yaparak, bölge güvenliğinin bağımsız ülkeler tarafından sağlanmasının gerekliliğini belirtti ve Türkiye Savunma Bakanı'nı İran'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.



IndoDefence Savunma Fuarı

IndoDefence savunma fuarı, Endonezya’da her yıl düzenlenen uluslararası bir etkinliktir. Bu fuar, dünya genelinden savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren firmalara, en yeni teknolojilerini ve ürünlerini sergileme ve sektördeki diğer firmalarla iletişim kurma fırsatı sunar.



Fuar genel olarak geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsar. Askerî silahlar bölümünde çeşitli silahlar, savaş ekipmanları, zırhlı araçlar, uçaklar ve diğer askeri teçhizat sergilenir. Güvenlik ekipmanları alanında güvenlik sistemleri, koruma ekipmanları, gözetim sistemleri ve bu alandaki ileri teknolojiler yer alır. Savunma sanayi kısmında ise bu alanda faaliyet gösteren, araştırma-geliştirme yapan, üretim gerçekleştiren ve destek hizmetleri sunan şirketler bulunur.



Ayrıca fuar süresince çeşitli konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlenir. Bu oturumlar, savunma ve güvenlik alanında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlar, farklı ülkeler ve firmalar arasında iş birliği olanaklarını arttırır.