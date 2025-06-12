Batı'nın Yönetim Kurulu'nda siyasi tutumda ısrarı / İran’ın barışçıl nükleer programına karşı karar onaylandı

Bu karar, 19 evet, 11 çekimser ve 3 hayır oyu ile kabul edildi. Kararda, İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile sürekli ve kapsamlı iş birliğine hiç değinilmeden, Tahran “koruyucu yükümlülüklere uymamakla” suçlandı.



Bu belgede, Siyonist rejimin sahte belgelerine dayanan ve geçmişe dayalı siyasi iddialar tekrar edilerek, İran’ın 2019 yılından bu yana Ajans ile "birkaç tesiste bildirilmemiş nükleer maddeler ve faaliyetler" konusunda tam ve zamanında iş birliği yapmadığı iddia edilmiştir. Ayrıca, Ajans'ın İran’ın nükleer programının barışçıl niteliği konusunda garanti verememesinin, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yetki alanına girebileceği öne sürülmüştür.

Bu karar, aslında 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP/JCPOA) imzalanmasının ardından Siyonist rejimin izlediği aynı gündemdir. Söz konusu rejim, İran’ın nükleer programını güvenlik meselesine dönüştürerek, "Olası Askeri Boyutlar" (PMD) adıyla bilinen kapatılmış dosyayı yeniden canlandırmak ve İran dosyasını BM Güvenlik Konseyi'ne geri taşımak için çalışmıştır.



Bu karar, 2015 yılında İran’ın nükleer programına ilişkin "Olası Askeri Boyutlar" dosyasının resmi olarak kapatılmasından sonra, nükleer anlaşmanın uygulanmasından bu yana alınan altıncı karardır. Kararda, Ajans Genel Direktörü'nden bu karar ve önceki kararların uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmesi ve konuyla ilgili yeni bir rapor sunması istenmiştir.



Bugünkü oylamada evet oyu veren ülkeler: İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Belçika, Ekvador, Ukrayna, Kanada, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Fas, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Kolombiya.



Hayır oyu veren ülkeler: Rusya, Çin ve Burkina Faso.

Çekimser kalan ülkeler: Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Mısır, Endonezya, Brezilya, Gana, Tayland, Cezayir, Ermenistan ve Bangladeş.