12 Haz 2025 15:12
Journalist ID: 5446
News ID: 85860021
T T
0 Persons

Ekler

Batı'nın Yönetim Kurulu'nda siyasi tutumda ısrarı / İran’ın barışçıl nükleer programına karşı karar onaylandı

12 Haz 2025 15:12
News ID: 85860021
Batı'nın Yönetim Kurulu'nda siyasi tutumda ısrarı / İran’ın barışçıl nükleer programına karşı karar onaylandı

Londra, İRNA- Üç Avrupa ülkesi (Fransa, İngiltere ve Almanya) tarafından ABD’nin desteğiyle sunulan ve İran'ın barışçıl nükleer programına karşı hazırlanan karar tasarısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildi.

Bu karar, 19 evet, 11 çekimser ve 3 hayır oyu ile kabul edildi. Kararda, İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile sürekli ve kapsamlı iş birliğine hiç değinilmeden, Tahran “koruyucu yükümlülüklere uymamakla” suçlandı.

Bu belgede, Siyonist rejimin sahte belgelerine dayanan ve geçmişe dayalı siyasi iddialar tekrar edilerek, İran’ın 2019 yılından bu yana Ajans ile "birkaç tesiste bildirilmemiş nükleer maddeler ve faaliyetler" konusunda tam ve zamanında iş birliği yapmadığı iddia edilmiştir. Ayrıca, Ajans'ın İran’ın nükleer programının barışçıl niteliği konusunda garanti verememesinin, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yetki alanına girebileceği öne sürülmüştür.
Bu karar, aslında 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP/JCPOA) imzalanmasının ardından Siyonist rejimin izlediği aynı gündemdir. Söz konusu rejim, İran’ın nükleer programını güvenlik meselesine dönüştürerek, "Olası Askeri Boyutlar" (PMD) adıyla bilinen kapatılmış dosyayı yeniden canlandırmak ve İran dosyasını BM Güvenlik Konseyi'ne geri taşımak için çalışmıştır.

Bu karar, 2015 yılında İran’ın nükleer programına ilişkin "Olası Askeri Boyutlar" dosyasının resmi olarak kapatılmasından sonra, nükleer anlaşmanın uygulanmasından bu yana alınan altıncı karardır. Kararda, Ajans Genel Direktörü'nden bu karar ve önceki kararların uygulanmasına yönelik çabalarını sürdürmesi ve konuyla ilgili yeni bir rapor sunması istenmiştir.

Bugünkü oylamada evet oyu veren ülkeler: İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Belçika, Ekvador, Ukrayna, Kanada, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Fas, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Kolombiya.


Hayır oyu veren ülkeler: Rusya, Çin ve Burkina Faso.
Çekimser kalan ülkeler: Güney Afrika, Hindistan, Pakistan, Mısır, Endonezya, Brezilya, Gana, Tayland, Cezayir, Ermenistan ve Bangladeş.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .