İran’dan UAEA kararına sert tepki: Yeni zenginleştirme merkezi kurulacak

Açıklamada, İran’ın daima Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki güvenlik taahhütlerine bağlı kaldığı vurgulandı. Bugüne kadar UAEA'nın yayınladığı hiçbir raporda İran’ın bu yükümlülüklerine uymadığına veya nükleer materyallerde sapma olduğuna dair bir bulguya yer verilmediği belirtildi.

Buna rağmen, açıklamada söz konusu raporun “tamamen siyasi ve taraflı” olduğu ifade edilerek, dört ülkenin hazırladığı karar tasarısının UAEA Genel Direktörünün siyasi içeriğe sahip raporuyla dahi çeliştiğine dikkat çekildi.



Açıklamada, bu ülkelerin İran’ın mevcut nükleer faaliyetlerinde herhangi bir ihlal bulamadıkları için 25 yıl öncesine ait dosyaları yeniden gündeme taşımaya çalıştıkları belirtildi. Oysa ki bu geçmişe dönük iddialar, Kasım 2015'teki UAEA Yönetim Kurulu kararıyla kapanmıştı.



Öte yandan, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İsrail’in NPT dışında kalması ve nükleer silah programı geliştirmesine karşı sessiz kalmaları da eleştirildi. Aynı ülkelerin, İsrail’in barışçıl nükleer tesisleri tehdit etmesine karşı herhangi bir önlem almaması “ikili standart” olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, ABD, İngiltere ve Fransa’nın NPT’nin 6. maddesi uyarınca nükleer silahsızlanma yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, Almanya’nın ise bu silahların Avrupa’daki ev sahibi konumunda olduğu hatırlatıldı.



Bu kararın UAEA’nın itibarını ciddi şekilde zedelediği ve ajansın tarafsız uluslararası yapısını sorgulatır hale getirdiği belirtilirken, İran’ın işbirlikçi yaklaşımının siyasi kararlarla suistimal edildiği vurgulandı. İran, bu nedenle işbirliğinin ters etki yarattığını ve yeni bir yol izleyeceğini ifade etti.



Açıklamanın sonunda, söz konusu siyasi karara karşılık olarak İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı’nın talimatıyla güvenli bir bölgede yeni bir uranyum zenginleştirme tesisinin kurulmasına ve Fordo’daki Şehit Dr. Ali Muhammedi Zenginleştirme Merkezi’nde birinci nesil santrifüjlerin altıncı nesil gelişmiş santrifüjlerle değiştirilmesine karar verildiği duyuruldu.



Yetkililer ayrıca, ilave adımların da planlandığını ve ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.