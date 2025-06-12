Cumhurbaşkanı: Ülkenin sorunlarını çözmek için Amerika’ya bel bağlamadık

Pezeşkiyan, bugün İlam halkı ile gerçekleştirdiği buluşmada "Sizler, dayatılan savaşta tüm baskı ve bombardımanlara rağmen bu şehri ve bu toprağı terk etmediniz. Bu toprakları savundunuz ve büyük bir onur yarattınız. Tüm dünyaya gösterdiniz ki bu toprakların halkı sonuna kadar direnir ve düşmana bir karış toprak bile bırakmaz.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında "ABD ve Avrupa, İran ve halkımız üzerinde baskı kurmaya ve yaptırımlar uygulamaya çalışıyor. Sanıyorlar ki bu yolla bizi durdurabilirler. Ancak biz, Allah’a güvenerek buna izin vermeyeceğiz. Allah’a güvenen bir millet başkasına muhtaç olmaz. Biz Amerika’ya değil, Allah’a güvendik. Bu demek değildir ki dünyayla çatışma arzusundayız. Hayır, biz dünyayla diyalog kurmak istiyoruz; ama zorbalığa, adaletsizliğe ve baskıya teslim olmayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı, 14. hükümetin komşu ülkelerle yaptığı görüşmelere değinerek “Tüm ülkelere kardeşlik ve dostluk eli uzattık. Görüştük, konuştuk, onlara ‘biz akrabayız, kardeşiz’ dedik” ifadelerini kullandı.

Gadir-i Hum Bayramı vesilesiyle İmam Ali’nin (a.s.) sözlerine atıfta bulunan Pezeşkiyan “Rehberliğe (İslam Devrimi Rehberi’ne) bağlı kalarak iç bütünlük ve birliği koruyacağız. Bu ülke sadece belli bir grubun, bir partinin, bir çevrenin değildir. Kürt, Türk, Lor, Beluç, Arap, Acem, Mazenderanlı, Horasanlı, Lek ve bu topraklarda yaşayan herkes bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahiptir” dedi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Bu ülke, gençlerin, bilim insanlarının, yatırımcıların ve yenilikçilerin iradesiyle inşa edilecektir. Amerika bizi bu durumda tutamaz. Biz onurlu bir şekilde yaşayacağız, komşularımızla bağ kuracağız ve sorunları aşacağız. Biz Amerika’dan korkmuyoruz. Gençlerimiz, âlimlerimiz, bilim insanlarımız ve yatırımcılarımız var; onlar bu ülkeyi yeniden inşa etmeye hazır. Sadece onlara bu imkânı tanımalıyız ve emin olun bunu başaracağız.” ifadelerini kaydetti.