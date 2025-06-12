Umman, İran–ABD arasındaki 6. görüşme turuna ev sahipliği yapacağını doğruladı

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakıi'nin, İran ile ABD arasındaki altıncı görüşme turunun Maskat'ta "planlama aşamasında" olduğunu açıklamasının ardından, Umman bu görüşmelere ev sahipliği yapacağını resmen doğruladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Perşembe günü X hesabından yaptığı paylaşımda “İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki altıncı görüşme turunun, önümüzdeki Pazar günü (15 Haziran) Maskat’ta düzenleneceğini memnuniyetle teyit ediyorum.” ifadelerini kullandı.