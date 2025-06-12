12 Haz 2025 13:01
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News ID: 85859916
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Cumhurbaşkanı: İran ile Rusya arasındaki iş birliği her geçen gün genişliyor

12 Haz 2025 13:01
News ID: 85859916
Cumhurbaşkanı: İran ile Rusya arasındaki iş birliği her geçen gün genişliyor

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Federasyonu'nun Millî Günü vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında, İran ile Rusya arasındaki iş birliğinin artan seyrine dikkat çekerek “Neyse ki İran ile Rusya arasındaki iş birliği süreci gelişmektedir ve stratejik düzeye ulaşmıştır.” dedi.

Pezeşkiyan ayrıca “Bu sürecin devam etmesiyle birlikte, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin her geçen gün daha da genişleyeceğine ve iki ülke halkının bu iş birliklerinden fayda sağlayacağına inanıyorum.” diye ekledi.

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