Cumhurbaşkanı: İran ile Rusya arasındaki iş birliği her geçen gün genişliyor

Pezeşkiyan ayrıca “Bu sürecin devam etmesiyle birlikte, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin her geçen gün daha da genişleyeceğine ve iki ülke halkının bu iş birliklerinden fayda sağlayacağına inanıyorum.” diye ekledi.

