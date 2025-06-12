İran’dan Avrupa Üçlüsü'nün, nükleer iddialarına karşı BM Güvenlik Konseyi’ne mektup

İrevani mektupta “Eğer Avrupa üçlüsü gerçekten diplomatik bir çözüm arzuluyorsa, gerçek dışı yaklaşımlarından vazgeçmeli ve uluslararası hukuk çerçevesinde devletlerin egemen haklarına saygı göstermelidir. Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek tehdit, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerinde değil; uluslararası hukuku ve BM Şartı’nı açıkça ihlal eden, sürekli ve tek taraflı zorlayıcı eylemlerdedir.” vurgusunda bulundu.



İrevani mektupta ayrıca “BM Güvenlik Konseyi’nin önceki kararlarını yeniden yürürlüğe koymaya yönelik herhangi bir girişim, hem hukuki meşruiyetten yoksundur hem de siyasi olarak tehlikeli ve pervasız bir eylem olup, bölgesel ve küresel barış ve güvenliği derinden istikrarsızlaştıracak sonuçlar doğuracaktır.” uyarısında bulundu.



Mektubun devamında “Avrupa üçlüsü, JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemişken, bu tür mekanizmalara başvuracak herhangi bir hukuki yetkiden de yoksundur.” denildi.



İran’ın BM Temsilcisi, 2231 sayılı kararın ihtilaf çözüm mekanizmalarının kötüye kullanılmasının sadece BM Güvenlik Konseyi'nin itibarını zedelemekle kalmayacağını, aynı zamanda nükleer silahların yayılmasını önleme rejimini de ciddi biçimde zayıflatacağını belirtti.

İrevani ayrıca İran’ın, Avrupa taraflarını resmî yazışmalarla açıkça uyardığını vurgulayarak “BM Güvenlik Konseyi'nin geçersiz kararlarını yeniden uygulamaya koyma yönünde herhangi bir mekanizma aktive edilirse, İran buna karşılık olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT), anlaşmanın 10. maddesi çerçevesinde çıkmayı değerlendirecektir. Bu durumda tüm sorumluluk, uluslararası mekanizmaları siyasi amaçlar için araçsallaştırmak isteyenlerin olacaktır.” diye ekledi.



Son olarak İrevani, BM Güvenlik Konseyi’ni bu tehlikeli süreci durdurmaya ve 2231 sayılı kararın bütünlüğünü ve meşruiyetini savunmaya çağırdı.