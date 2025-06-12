Irakçi'den Oslo'da İran’ın bölgesel ve küresel politikalarına ilişkin açıklamalar

Dışişleri Bakanı, Filistin topraklarının 80 yıldır süren işgali ve Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik işlediği suçlara değinerek “Batı Asya bölgesi için farklı ve barışçıl bir gelecek, ancak Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesiyle mümkündür.” dedi.



Irakçi, İsrail rejimini destekleyen ülkeleri bu rejimin suçlarına ortak olmakla suçlayarak “Son sekiz on yılın en belirgin küresel utancı, dünya toplumunun Filistinlilerin temel insani ve meşru haklarını korumada ve adaleti sağlamada yetersiz kalmasıdır. Bu durum, Batı Asya’da süregiden krizlerin, güvensizliğin ve istikrarsızlığın temel nedenidir.” ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı, İran’ın Filistin konusundaki tutumu hakkında “İran İslam Cumhuriyeti'nin sabit politikası, Filistin halkının kaderini belirleme hakkının desteklenmesi, işgalciliğe ve sömürgeci soykırıma karşı durulması, ve Filistin topraklarının asıl sahiplerinin oylarıyla tek bir Filistin devleti kurulmasıdır.” dedi.



Irakçi konuşmasının devamında İran'ın bölgesel politikasına da değinerek “Son 10 ay içinde komşu ve bölge ülkeleriyle en üst düzeyde gerçekleştirilen çok sayıda ziyaret ve istişare, İran’ın bölge ülkeleriyle güven ve iş birliğini güçlendirme yönündeki kararlılığını ortaya koymaktadır. Amacımız, iç dinamiklere dayalı kolektif güvenliği sağlamak ve kalıcı, kapsamlı bir istikrar tesis etmektir.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran ile Amerika arasında yürütülen görüşmelere de kısaca değinerek “Eğer odak noktası, İran halkına yönelik yasa dışı yaptırımların etkili bir şekilde sona erdirilmesi ve İran’ın nükleer programının barışçıl doğasının temin edilmesi olursa, bir anlaşmaya ulaşmak yalnızca mümkün değil, aynı zamanda hızla gerçekleşebilir.” diye ekledi.