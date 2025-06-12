Pezeşkiyan: Amerika ile diyaloğun temeli, Devrim Lideri'nin politikalarıdır / Zorbalığa boyun eğmeyiz

Mesud Pezeşkiyan, İlam şehrindeki siyasi ve sosyal aktörlerle yaptığı toplantıda, İran ile Amerika arasında süren görüşmelere değinerek "Amerika ile olan görüşmelerimizin temeli Devrim Lideri'nin politikalarıdır. Ancak bu, zorbalığa boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Araştırmalarımızı durdurmayı ve nükleer sanayi, tıp, tarım ve diğer bilim alanları için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri elde etmek adına onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyiz. Bilimsel araştırma yapmamamız gerektiğini kim söylüyor? Onlar kim oluyor da bize tüm nükleer sanayimizi sonlandırmamızı söylüyorlar?" açıklamasında bulundu.



Pezeşkiyan, asla boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak "Devrim Lideri, nükleer bomba yapmayacağımızı açıkça belirtmiştir ve bu, bizim kesin politikamızdır." diyen Cumhurbaşkanı ayrıca, Siyonist rejimin işlediği suçlara da işaret ederek "Vicdan sahibi hiçbir insan bu suçları kabul edemez. Bunlar, demokrasi, özgürlük ve insan hakları sloganları atan kimselerdir. Bu mu özgürlük, demokrasi ve insan hakları?" diye ekledi.