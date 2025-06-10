Meksika - Türkiye Hazırlık Maçı | Analiz ve İstatistikler

Meksika-Türkiye Hazırlık Maçı Raporu | Takımlar ve Maç Detayları

2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlık amacıyla ABD'ye giden Türkiye Milli Futbol Takımı, kampın ikinci hazırlık maçında Meksika Milli Takımı ile karşılaştı. Türkiye, ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Meksika maçı, Vincenzo Montella yönetimindeki takımın resmi müsabakalar öncesi son eksikliklerini gidermesi ve form durumunu görmesi açısından önemli bir fırsat sundu. Bu mücadele, Türkiye Milli Takımı'nın Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği maç olma özelliğini taşıyor.

Meksika-Türkiye Hazırlık Maçı Genel Bilgileri

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ABD'de bulunan Türkiye Milli Futbol Takımı, kampın ikinci hazırlık maçında Meksika Milli Takımı ile karşılaştı. Bu önemli mücadele, 11 Haziran'da (bugün), TSİ 04.00'te, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill şehrinde yer alan Kenan Memorial Stadyumu'nda oynandı.

Maç Öncesi Önemli Notlar

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında Amerika'yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Takım, hazırlık sürecini Meksika karşılaşmasıyla tamamladı. Bu maç, Türkiye'nin Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği bir randevu oldu. Milli Takım, bu karşılaşma öncesinde biri hükmen olmak üzere 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgiyle toplam 640 resmi ve özel maç oynamıştı.

Meksika-Türkiye Maçı Canlı Yayın ve Hakem Kadrosu

A Milli Takımımızın Meksika ile oynadığı hazırlık maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu. Karşılaşmanın düdüğünü St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan Moeth Gaymes çaldı. Gaymes'ın yardımcılıklarını Denroy Barker ve Ryan Graves üstlenirken, Kosta Rika'dan Brayan Cruz ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Meksika-Türkiye Maçı Canlı Yayın ve Hakem Kadrosu

Meksika ile oynanan hazırlık maçı, futbolseverler tarafından TV8 ekranlarından canlı olarak takip edildi. Karşılaşmanın düdüğünü St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan deneyimli hakem Moeth Gaymes çaldı. Gaymes'a yardımcı hakemler olarak Denroy Barker ve Ryan Graves eşlik ederken, mücadelenin dördüncü hakemliğini Kosta Rikalı Brayan Cruz üstlendi. Bu hakem ekibi, maçın uluslararası kurallar çerçevesinde sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Türkiye Milli Takımı'nın Maç Kadrosu

Meksika karşılaşmasında sahaya çıkan Türkiye Milli Takımı'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyordu:

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer Savunma : Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik Orta Saha : Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu

Sakat ve Cezalı Oyuncu Durumu

Meksika ve Türkiye milli takımlarının hazırlık maçı öncesinde, bazı önemli oyuncuların sakatlık ve cezalı durumları dikkat çekiyor. İşte her iki takımda da forma giyemeyecek veya durumu belirsiz olan oyuncuların listesi:

Meksika Milli Takımı:

Macias: Hamstring sakatlığı

Johan Vasquez: Ayak bileği sakatlığı

Salcedo: Diz sakatlığı

Montano: Diz sakatlığı

Türkiye Milli Takımı:

Bardakçı: Sakatlık durumu

Ferdi Kadıoğlu: Ayak parmağı sakatlığı

Enes Ünal: Diz sakatlığı

Bu oyuncuların yokluğu, her iki takımın da teknik direktörleri için kadro seçiminde bazı zorluklar yaratabilir ve maç stratejilerini etkileyebilir.

Meksika ve Türkiye Milli Takımlarının Son Performansları

Meksika ve Türkiye arasındaki hazırlık maçı öncesinde, her iki takımın da son dönemdeki form durumları ve aldıkları sonuçlar mercek altına alındı. İşte son beş maçlık karneler:

Meksika Milli Takımı'nın Son Beş Maçı

Meksika Milli Takımı, son beş karşılaşmasında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Önemli galibiyetlerin yanı sıra dikkat çeken bir mağlubiyet de yaşadılar.

Meksika 2 - 4 İsviçre (Hazırlık Maçı)

Meksika 2 - 1 Panama (CONCACAF Uluslar Ligi Finali)

Kanada 0 - 2 Meksika (CONCACAF Uluslar Ligi Yarı Finali)

Meksika 2 - 0 ABD (Hazırlık Maçı)

Meksika 3 - 0 Yeni Zelanda (Hazırlık Maçı)

Meksika, özellikle CONCACAF Uluslar Ligi'nde önemli galibiyetler elde ederken, İsviçre karşısında alınan farklı mağlubiyet takımın savunma zaafiyetlerini gözler önüne serdi.

Türkiye Milli Takımı'nın Son Beş Maçı

Türkiye Milli Takımı ise son dönemde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Kritik maçlarda aldıkları olumlu sonuçlar, takımın moralini ve özgüvenini artırdı.

ABD 1 - 2 Türkiye (Hazırlık Maçı)

Macaristan 0 - 3 Türkiye (Hazırlık Maçı)

Türkiye 3 - 1 Macaristan (Hazırlık Maçı)

Karadağ 3 - 1 Türkiye (Hazırlık Maçı)

Türkiye 0 - 0 Galler (Hazırlık Maçı)

Türkiye, özellikle Macaristan'a karşı oynadığı iki hazırlık maçında sergilediği dominant futbolla dikkat çekti. ABD karşısında alınan galibiyet de takımın deplasmandaki gücünü gösterdi. Karadağ mağlubiyeti ise bu başarılı serinin tek istisnası oldu.

Teknik Direktör ve Türkiye Milli Takımı İstatistikleri

Meksika karşılaşması, Türkiye Milli Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki 23. maçı oldu. Ay-Yıldızlılar, bu maç öncesindeki 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak istikrarlı bir performans sergiledi. Milli Takım, Montella döneminde toplam 36 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü. İtalyan teknik adamın hedefi, Amerika karşısında alınan galibiyetin ardından Meksika'yı da mağlup ederek kampı zirvede tamamlamaktı.

Genel Analiz

Meksika ile Türkiye arasında oynanan bu hazırlık maçı, her iki takım için de resmi müsabakalar öncesinde güçlü ve zayıf yönlerini test etme açısından önemli bir fırsat sundu. Dengeli kadrolar ve sahada yer alan kilit oyuncular göz önüne alındığında, iki taraftan da iyi bir futbol performansı bekleniyordu. Türkiye, ABD karşısında elde ettiği son galibiyetle yükselen bir form grafiği sergiliyor ve Meksika karşısında da pozitif bir sonuç almak için yüksek motivasyona sahipti. Meksika ise kendi performansını geliştirmek ve istikrarlı bir grafik çizmek adına bu maçı önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.