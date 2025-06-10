Arjantin - Kolombiya 2026 Eleme Maçı: Ne Zaman, Nerede?

Tablonun güçlü lideri Arjantin, 11 Haziran 2025 Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece, Türkiye saatiyle 03:00'te, Monumental Stadyumu'nda Kolombiya'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma sadece Arjantin'in liderliğini pekiştirmesi için değil, Kolombiya'nın da Dünya Kupası'na direkt katılabilmesi için mutlak puanlara ihtiyaç duyması açısından büyük önem taşıyor. Gelin, bu büyüleyici maç öncesi bilmeniz gereken her şeye birlikte göz atalım. Arjantin, 42 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kolombiya ise 17 puanla altıncı sırada yer alıyor.

Puan Durumu: Lider Ev Sahibi, Rakip İddialı!

Arjantin, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri tablosunun zirvesine sağlam bir şekilde yerleşmiş durumda ve neredeyse Dünya Kupası vizesini cebine koymuş durumda. Ancak altıncı sırada bulunan Kolombiya için durum farklı; doğrudan katılacak takımlar arasına girebilmek adına kritik bir "ya tamam ya devam" maçı onları bekliyor.

İşte güncel puan durumu:

Takım Sıra Maç Puan Arjantin 1 15 34 Ekvador 2 15 24 Paraguay 3 15 24 Brezilya 4 15 22 Uruguay 5 15 21 Kolombiya 6 15 21 Venezuela 7 15 18 Bolivya 8 15 14 Peru 9 15 11 Şili 10 15 10

Sakat ve Cezalı Durumu: İki Takımın Önemli Eksikleri

Hem Arjantin hem de Kolombiya, bu kritik karşılaşmada bazı kilit oyuncularından sakatlıklar nedeniyle mahrum kalacak. Bu durumun, maçın kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olması bekleniyor.

Arjantin:

Paulo Dybala (Uyluk sakatlığı) Lisandro Martinez (Diz sakatlığı) Meza (Kaburga sakatlığı) Juan Foyth (Sakatlık) Gonzalo Montiel (Kas sakatlığı) Valentin Carboni (Diz sakatlığı)

Kolombiya:

Seollar (Kas sakatlığı) Yerson Mosquera (Diz sakatlığı) Velasco Q. (Ayak bileği sakatlığı) Juan Cabal (Diz sakatlığı) Balanta Q. (Kas sakatlığı)

Geçmiş Karşılaşmalar: Yakın ve Heyecan Dolu Mücadeleler

Bu iki takımın daha önceki karşılaşmaları her zaman heyecan ve ilginç olaylarla dolu olmuştur. Arjantin son beş maçta nispeten üstünlük kurmuş olsa da, Kolombiya da Albiceleste için baş belası olabileceğini göstermiştir.

Tarih Turnuva Sonuç 11.09.2024 Dünya Kupası Elemeleri (Güney Amerika) Kolombiya 2-1 Arjantin 15.07.2024 Copa America Arjantin 1-0 Kolombiya 02.02.2022 Dünya Kupası Elemeleri (Güney Amerika) Arjantin 1-0 Kolombiya 07.07.2021 Copa America Arjantin 1 (3)-1 (2) Kolombiya 09.06.2021 Dünya Kupası Elemeleri (Güney Amerika) Kolombiya 2-2 Arjantin

İki Takımın Güncel Performansı: İstatistiklere ve Rakamlara Bakış

İstatistikler ve rakamlar, Arjantin'in bu eleme grubundaki dikkat çekici üstünlüğünü ortaya koyuyor. Hem gol atma hem de savunma anlamında çok daha iyi istatistiklere sahipler.

Kriter Arjantin Kolombiya Tablodaki Sıra 1 6 Galibiyet 11 5 Beraberlik 6 6 Mağlubiyet 3 4 Maç Başına Atılan Gol Ort. 1.8 1.2 Maç Başına Yenilen Gol Ort. 0.53 0.93 Gol Yemeden Bitirilen Maç 10 6

Parlayan Yıldızlar: Gol Kralları ve Asist Kralları

Bu bölümde, turnuvada parlayan iki takımın yıldızlarına göz atıyoruz. Lionel Messi ve Luis Diaz, her ikisi de 6 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Oyuncu Takım Atılan Gol Asist Gol + Asist Lionel Messi Arjantin 6 3 9 Luis Diaz Kolombiya 6 1 7 Julian Alvarez Arjantin 4 0 4 James Rodriguez Kolombiya 2 5 7 Enzo Fernandez Arjantin 1 3 4

Bu turnuvada iki takımın öne çıkan oyuncuları:

Oyuncu Takım Ortalama Puan Gol Asist Penaltı Golü Oynadığı Maç Sayısı Paulo Dybala Arjantin 7.7 1 0 0 2 Yerson Mosquera Kolombiya 7.3 5 0 0 4

Tahmin ve Önemli Notlar

Arjantin, güçlü kadrosu ve tablodaki güvenli liderliğiyle, evinde oynayacağı bu karşılaşmadan üç puan alarak yerini korumak istiyor. Kolombiya ise üst sıralara tırmanmak ve doğrudan katılma şansını sürdürmek adına bu maçı son derece ciddiye alacak.

Özellikle Arjantin'deki bazı kilit isimlerin eksikliği, takımın taktiğini etkileyebilir. İki takımın sakat oyuncuları, özellikle savunma ve orta saha bölgelerinde zayıflıklar yaratabilir ki bu noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Genel olarak, bu iki takım arasında çekişmeli ve tempolu bir maç izlemeyi bekliyoruz. Arjantin, eksiklerine rağmen kağıt üzerinde hala favori konumunda; ancak Kolombiya da puan almak için büyük bir motivasyonla sahaya çıkacak. Bu maçı kaçırmayın!