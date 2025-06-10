Brezilya - Paraguay: 2026 Eleme Maçı Ne Zaman, Nerede?

BREZİLYA - PARAGUAY MAÇ ÖNÜ RAPORU:
Dünya Kupası Elemeleri her zaman heyecanlı ve çekişmeli geçer, ancak söz konusu Brezilya ve Paraguay olduğunda, bu heyecan ikiye katlanır! Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında bu iki ekip, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03:45'te (gece) São Paulo'daki Neo Química Arena'da kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
Şu anda Brezilya ligde dördüncü sırada yer alırken, Paraguay bir basamak üstünde, üçüncü sırada bulunuyor. Bu da bu maçı her iki takım için de Dünya Kupası'na giden yolda "altı puanlık" bir mücadele haline getiriyor. Bakalım bu nefes kesen savaştan hangi takım galip ayrılacak?
İki Takımın Cezalı ve Sakat Oyuncuları
Bu kritik Brezilya - Paraguay karşılaşması öncesinde, her iki takım da sakatlık veya hastalık sebebiyle birçok önemli oyuncusundan yoksun kalacak. Bu uzun liste, teknik direktörlerin işini bir hayli zorlaştırıyor ve hangi ekibin bu eksikliklerle daha iyi başa çıkabileceği henüz belli değil.
|Takım
|Oyuncu
|Durum
|Brezilya
|Arana
|
Hamstring sakatlığı
|Brezilya
|Neymar
|Hastalık
|Brezilya
|Gleison Bremer
|Diz sakatlığı
|Brezilya
|Eder Militão
|Diz sakatlığı
|Brezilya
|Rodrygo
|Uyluk sakatlığı
|Brezilya
|Gabriel Magalhães
|
Hamstring sakatlığı
|Brezilya
|Endrick
|
Hamstring sakatlığı
|Paraguay
|Rojas
|Hastalık
|Paraguay
|Oviedo A.
|Kas sakatlığı
|Paraguay
|Ortiz D.
|Yüz sakatlığı
|Paraguay
|Hugo Cuenca Martínez
|Sakatlık
BREZİLYA - PARAGUAY MAÇ ÖNCESİ: SON 5 MAÇTA BREZİLYA ÜSTÜNLÜĞÜ!
İki takımın son beş resmi maçına bakıldığında, terazinin Brezilya lehine ağır bastığı açıkça görülüyor. Brezilya, Paraguay ile oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Brezilya'nın tek yenilgisi, geçen yılki Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçta gerçekleşmişti.
|Tarih
|Karşılaşma
|Sonuç
|12 Eylül 2024
|Paraguay 1 - 0 Brezilya
|Brezilya mağlup
|30 Haziran 2024
|Paraguay 1 - 4 Brezilya
|Brezilya kazandı
|2 Şubat 2022
|Brezilya 4 - 0 Paraguay
|Brezilya kazandı
|9 Haziran 2021
|Paraguay 0 - 2 Brezilya
|Brezilya kazandı
|28 Haziran 2019
|Brezilya 0 (4) - 0 (3) Paraguay
|
Brezilya penaltılarla kazandı
Bu istatistikler, Brezilya'nın rakibi karşısında genel olarak daha başarılı bir grafik çizdiğini gösteriyor. Ancak son mağlubiyetin Dünya Kupası Elemeleri'nde olması, Paraguay'ın sürpriz yapma potansiyelini de gözler önüne seriyor.
Dünyaya Eleme Turu Performansı (Güney Amerika)
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ve Paraguay'ın genel performansı, iki takımın birbirine oldukça yakın bir grafik çizdiğini gösteriyor. Ancak Paraguay, gol yollarında ve yenilen gol ortalamasında Brezilya'ya kıyasla biraz daha iyi bir tablo sergiliyor. İşte iki takımın bu sezonki eleme performanslarına dair detaylı istatistikler:
|İstatistik
|Paraguay
|Brezilya
|Sıra
|3
|4
|Oynanan Maç
|15
|15
|Galibiyet
|6
|6
|Beraberlik
|6
|4
|Mağlubiyet
|3
|5
|Ortalama Gol Atma
|1.07
|1.33
|Ortalama Gol Yeme
|0.64
|0.87
|Gol Yemeden Bitirme (Kleen Sheet)
|8
|5
Bu istatistikler, Paraguay'ın savunma anlamında daha başarılı olduğunu ve gol yemeden bitirdiği maç sayısının Brezilya'dan fazla olduğunu gösteriyor. Gol atma ortalamasında ise Brezilya'nın biraz daha önde olduğu görülüyor.
TAKIMLARIN EN İYİ OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Bu eleme aşamasındaki en golcü ve en çok asist yapan oyuncular listesinde Brezilya ve Paraguaylı futbolcuların güçlü bir şekilde yer alması, bu yıldızların takımları için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
|İstatistik Türü
|Oyuncu
|Takım
|Değer
|En Çok Gol Atan
|Rafinha
|Brezilya
|5 Gol
|En Çok Gol Atan
|Antonio Sanabria
|Paraguay
|4 Gol
|En Çok Asist Yapan
|Neymar
|Brezilya
|3 Asist
|En Çok Sarı Kart
|Rafinha
|Brezilya
|3 Kart
|En Çok Kırmızı Kart
|Rojas
|Paraguay
|1 Kart
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GÜNEY AMERİKA PUAN DURUMU
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'ndeki puan durumu, zirvedeki rekabetin ne kadar çetin geçtiğini açıkça gösteriyor. Arjantin 34 puanla liderlik koltuğunda otururken, Paraguay 24 ve Brezilya 22 puanla birbirlerine yakın bir şekilde takip ediyorlar. Her iki takım da Dünya Kupası'na katılma hedeflerini sürdürmek ve mevcut konumlarını korumak adına bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda. İşte güncel puan durumu:
|Sıra
|Takım
|Oynadığı Maç
|Puan
|1
|Arjantin
|15
|34
|2
|Ekvador
|15
|24
|3
|Paraguay
|15
|24
|4
|Brezilya
|15
|22
|5
|Uruguay
|15
|21
|6
|Kolombiya
|15
|21
|7
|Venezuela
|15
|18
|8
|Bolivya
|15
|14
|9
|Peru
|15
|11
|10
|Şili
|15
|10
GENEL ANALİZ
Brezilya ile Paraguay arasındaki bu karşılaşma, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nin en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor ve her iki takımın da puan tablosundaki konumunu derinden etkileyebilir. Neymar gibi önemli sakatlık ve eksikliklere rağmen, sahadaki rekabetin son derece çekişmeli ve nefes kesici olması bekleniyor.
Paraguay, bu sezon gösterdiği iyi performans ve istikrarlı yapısıyla konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Brezilya ise son dönemdeki kayıplarını telafi ederek doğrudan Dünya Kupası'na katılma bölgesine yeniden girmeyi amaçlıyor. Bu karşılaşma, hem takımların Dünya Kupası hayalleri hem de sıralamadaki yerleri açısından büyük önem taşıyor.
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