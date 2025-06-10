Brezilya - Paraguay: 2026 Eleme Maçı Ne Zaman, Nerede?

BREZİLYA - PARAGUAY MAÇ ÖNÜ RAPORU:

Dünya Kupası Elemeleri her zaman heyecanlı ve çekişmeli geçer, ancak söz konusu Brezilya ve Paraguay olduğunda, bu heyecan ikiye katlanır! Güney Amerika Elemeleri'nin 16. haftasında bu iki ekip, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 03:45'te (gece) São Paulo'daki Neo Química Arena'da kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Şu anda Brezilya ligde dördüncü sırada yer alırken, Paraguay bir basamak üstünde, üçüncü sırada bulunuyor. Bu da bu maçı her iki takım için de Dünya Kupası'na giden yolda "altı puanlık" bir mücadele haline getiriyor. Bakalım bu nefes kesen savaştan hangi takım galip ayrılacak?

İki Takımın Cezalı ve Sakat Oyuncuları

Bu kritik Brezilya - Paraguay karşılaşması öncesinde, her iki takım da sakatlık veya hastalık sebebiyle birçok önemli oyuncusundan yoksun kalacak. Bu uzun liste, teknik direktörlerin işini bir hayli zorlaştırıyor ve hangi ekibin bu eksikliklerle daha iyi başa çıkabileceği henüz belli değil.

Takım Oyuncu Durum Brezilya Arana Hamstring sakatlığı Brezilya Neymar Hastalık Brezilya Gleison Bremer Diz sakatlığı Brezilya Eder Militão Diz sakatlığı Brezilya Rodrygo Uyluk sakatlığı Brezilya Gabriel Magalhães Hamstring sakatlığı Brezilya Endrick Hamstring sakatlığı Paraguay Rojas Hastalık Paraguay Oviedo A. Kas sakatlığı Paraguay Ortiz D. Yüz sakatlığı Paraguay Hugo Cuenca Martínez Sakatlık

BREZİLYA - PARAGUAY MAÇ ÖNCESİ: SON 5 MAÇTA BREZİLYA ÜSTÜNLÜĞÜ!

İki takımın son beş resmi maçına bakıldığında, terazinin Brezilya lehine ağır bastığı açıkça görülüyor. Brezilya, Paraguay ile oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Brezilya'nın tek yenilgisi, geçen yılki Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçta gerçekleşmişti.

Tarih Karşılaşma Sonuç 12 Eylül 2024 Paraguay 1 - 0 Brezilya Brezilya mağlup 30 Haziran 2024 Paraguay 1 - 4 Brezilya Brezilya kazandı 2 Şubat 2022 Brezilya 4 - 0 Paraguay Brezilya kazandı 9 Haziran 2021 Paraguay 0 - 2 Brezilya Brezilya kazandı 28 Haziran 2019 Brezilya 0 (4) - 0 (3) Paraguay Brezilya penaltılarla kazandı

Bu istatistikler, Brezilya'nın rakibi karşısında genel olarak daha başarılı bir grafik çizdiğini gösteriyor. Ancak son mağlubiyetin Dünya Kupası Elemeleri'nde olması, Paraguay'ın sürpriz yapma potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Dünyaya Eleme Turu Performansı (Güney Amerika)

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ve Paraguay'ın genel performansı, iki takımın birbirine oldukça yakın bir grafik çizdiğini gösteriyor. Ancak Paraguay, gol yollarında ve yenilen gol ortalamasında Brezilya'ya kıyasla biraz daha iyi bir tablo sergiliyor. İşte iki takımın bu sezonki eleme performanslarına dair detaylı istatistikler:

İstatistik Paraguay Brezilya Sıra 3 4 Oynanan Maç 15 15 Galibiyet 6 6 Beraberlik 6 4 Mağlubiyet 3 5 Ortalama Gol Atma 1.07 1.33 Ortalama Gol Yeme 0.64 0.87 Gol Yemeden Bitirme (Kleen Sheet) 8 5

Bu istatistikler, Paraguay'ın savunma anlamında daha başarılı olduğunu ve gol yemeden bitirdiği maç sayısının Brezilya'dan fazla olduğunu gösteriyor. Gol atma ortalamasında ise Brezilya'nın biraz daha önde olduğu görülüyor.

TAKIMLARIN EN İYİ OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Bu eleme aşamasındaki en golcü ve en çok asist yapan oyuncular listesinde Brezilya ve Paraguaylı futbolcuların güçlü bir şekilde yer alması, bu yıldızların takımları için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

İstatistik Türü Oyuncu Takım Değer En Çok Gol Atan Rafinha Brezilya 5 Gol En Çok Gol Atan Antonio Sanabria Paraguay 4 Gol En Çok Asist Yapan Neymar Brezilya 3 Asist En Çok Sarı Kart Rafinha Brezilya 3 Kart En Çok Kırmızı Kart Rojas Paraguay 1 Kart

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GÜNEY AMERİKA PUAN DURUMU

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'ndeki puan durumu, zirvedeki rekabetin ne kadar çetin geçtiğini açıkça gösteriyor. Arjantin 34 puanla liderlik koltuğunda otururken, Paraguay 24 ve Brezilya 22 puanla birbirlerine yakın bir şekilde takip ediyorlar. Her iki takım da Dünya Kupası'na katılma hedeflerini sürdürmek ve mevcut konumlarını korumak adına bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda. İşte güncel puan durumu:

Sıra Takım Oynadığı Maç Puan 1 Arjantin 15 34 2 Ekvador 15 24 3 Paraguay 15 24 4 Brezilya 15 22 5 Uruguay 15 21 6 Kolombiya 15 21 7 Venezuela 15 18 8 Bolivya 15 14 9 Peru 15 11 10 Şili 15 10

GENEL ANALİZ

Brezilya ile Paraguay arasındaki bu karşılaşma, Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nin en kritik maçlarından biri olarak öne çıkıyor ve her iki takımın da puan tablosundaki konumunu derinden etkileyebilir. Neymar gibi önemli sakatlık ve eksikliklere rağmen, sahadaki rekabetin son derece çekişmeli ve nefes kesici olması bekleniyor.

Paraguay, bu sezon gösterdiği iyi performans ve istikrarlı yapısıyla konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Brezilya ise son dönemdeki kayıplarını telafi ederek doğrudan Dünya Kupası'na katılma bölgesine yeniden girmeyi amaçlıyor. Bu karşılaşma, hem takımların Dünya Kupası hayalleri hem de sıralamadaki yerleri açısından büyük önem taşıyor.