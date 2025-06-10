İçişleri Bakanı: İran üye ülkelerle iş birliğine hazır

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Genel Sekreteri Asad Majeed Khan, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İskender Mumini ile bir araya geldi.

Görüşmede, 2025 yılında düzenlenmesi planlanan ECO üyesi ülkelerin dördüncü içişleri bakanları zirvesi de dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.

İçişleri Bakanı, bu görüşmede ECO Genel Sekreteri'ne İran'ın komşu ve bölge ülkeleriyle, özellikle ECO çatısı altında işbirliğini derinleştirme arzusunu teyit ederek, üye ülkeler arasında uyuşturucuyla mücadele yasalarının uygulanması, göç ve terörle mücadele gibi konularda uzman toplantıları ve eğitim programları düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti.

ECO Genel Sekreteri ise konuşmasında, bölgede kurumsal işbirliği için ECO'nun Bölgesel Yolsuzlukla Mücadele Kurumları ve Ombudsmanları İşbirliği Merkezi'nin (RCCACO) faaliyete geçmesinin önemine değindi.

Ayrıca, her iki taraf, ECO'nun yeni vizyon belgesi olan "ECO 2035 Belgesi"nin uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve sınır ötesi suçlar gibi yeni ortaya çıkan zorlukları kapsaması gerektiği konusunda mutabık kaldı.