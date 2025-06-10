Taht Revançi: İran ile ABD arasındaki müzakereler çıkmaza girmedi

İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Umman Sultanlığı’nın arabuluculuğunda başlatılan dolaylı görüşmelerin üzerinden üç aydan az bir süre geçti. Şimdiye kadar bu müzakerelerin beş turu Umman’ın başkenti Maskat ve İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî'nin açıklamalarına göre, altıncı tur da 15 Haziran Pazar günü Maskat’ta düzenlenecek.

Bu altıncı turu şimdiye kadarki en zorlu ve hassas tur haline getiren unsur, Amerikan heyetinin İran’da zenginleştirmenin tamamen sıfırlanması konusundaki ısrarı ile Tahran’ın bu kırmızı çizginin sabit ve değiştirilemez olduğunda ısrarcı olmasıdır.

İran’ın Amerika ile müzakere heyetinde yer alan Mecid Taht Revançi ile İRNA’nın yaptığı röportajdan bazı bölümler:

İran ile Amerika arasındaki müzakereler çıkmaza mı girdi?

Hayır, ben “çıkmaz” terimini kesinlikle uygun bulmuyorum. Uluslararası müzakerelerde her zaman iniş çıkışlar olur. İster uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konular olsun ister uluslararası ticaret gibi alanlar, uluslararası boyutu olan her müzakerenin kendine özgü hassasiyetleri vardır ve sonuç almak sabır ve zaman ister. Dolayısıyla sadece birkaç ay önce başlamış olan bir müzakere hakkında bu kadar erken hüküm vermek doğru olmaz.

Amerikan tarafının yazılı teklifine İran’ın cevabı hazırlandı mı? Bu cevap ne zaman Umman tarafına verilecek?

Cevabımızı hazırlıyoruz ancak henüz nihai hale gelmedi. Umarız önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç tamamlanır.

Amerikan heyeti ve özellikle Steve Witkoff, İran'da uranyum zenginleştirme konusundaki ilk görüşlerini üçüncü turdan sonra değiştirdi mi?

Bay Witkoff’un tutumuna gelince, kendisinin iki farklı yaklaşımı oldu. İlk olarak %3.67 oranındaki zenginleştirmeden bahsetti, ancak birkaç hafta sonra yaptığı bir röportajda önceki sözlerini çürüttü ve İran’ın zenginleştirmeye ihtiyacı olmadığını söyledi. Yani müzakerelerde ne söylendiğinden bağımsız olarak, en azından Bay Witkoff’un kamuya açık beyanları önceki açıklamalarıyla çelişiyor. Bu tür çelişkiler müzakere ortamını belirsiz ve karmaşık hale getiriyor. Karşınızda sorumlu bir yetkili varken ve kendisi çelişkili açıklamalar yapıyorsa, bu doğal olarak sürece olumsuz yansır.

Altıncı tur, Amerikan tarafının yazılı teklifleri hakkında görüşlerimizi ilk kez sunacağımız tur olacak. Eğer kamuya açık şekilde dile getirilen "sıfır zenginleştirme" konusu müzakerelerde de gündeme gelirse, bizim tutumumuz net, cevabımız da bellidir.