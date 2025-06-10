İstihbarat Bakanlığı'ndan Siyonist rejim belgelerinin transferine ilişkin açıklama

Açıklamanın tam metni :



- Bu tarihi operasyon, Siyonist rejimin en üst düzeyde gizlilik taşıyan hassas ve stratejik belgelerine ulaşmak amacıyla tasarlanmış, dinamik bir operasyonel ortamda ve rejimin en sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmiştir. Operasyon, büyük miktarda belgenin ülkeye güvenli bir şekilde transferiyle başarıyla sonuçlanmış olup tüm operasyon personeli sağ salim üslerine dönmüştür.



- Elde edilen belgeler, içerik bakımından çeşitlilik göstermekte olup stratejik, uygulamalı, araştırmalı ve bilimsel değere sahiptir. Belgeler arasında, Siyonist rejimin yasa dışı ve gizli nükleer silah programlarına ilişkin bilgiler (tesisler, araştırmalar, ABD ve Avrupa kuruluşlarıyla bağlantılar, rejimin mevcut ve gelecekteki nükleer planları) yer almaktadır.



- Diğer bölümlerde, askeri ve füze programlarına ilişkin belgeler, bilimsel ve teknik çift kullanımlı projelere dair teknik dokümanlar, bu projelerde yer alan yöneticiler, yetkililer ve bilim insanlarının isimleri, kimlik bilgileri, fotoğrafları ve adresleri bulunmaktadır.



- Önemli bir bulgu da, Siyonist rejimin kendi vatandaşlarının yanı sıra başka ülkelerin vatandaşı olan araştırmacıları da kullandığı ve bu kişilerin tam kimlik bilgilerinin de belgelerde mevcut olduğudur.



- Elde edilen en ilginç belgelerden biri, suçlu Siyonist rejimin bazı uluslararası kuruluşlara "ülkemizin barışçıl nükleer programına karşı" sunduğu çok sayıda yalan raporlardır. Daha da ilginci, bu kuruluşların rapor ve iddialarında aynı yalanların tekrarlanmış olmasıdır.



- İmam Mehdi'nin (a.c.) isimsiz askerlerinin belgelere ulaşma ve işgal altındaki Filistin topraklarından çıkarma yöntemleri, rejimin çok katmanlı güvenlik ağlarını ve iddialı koruma sistemlerini tamamen etkisiz hale getirecek şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır.



- Operasyonun karmaşıklığı, rejimin boyutlarını tam olarak kavrayamayacağı veya güvenlik ve istihbarat zaafiyetlerini gösterişli tedbirlerle kamufle edemeyeceği düzeydedir. Nitekim rejim son günlerde birkaç Siyonisti tutuklayarak kamuoyu nezdinde zedelenen imajını onarmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştır.