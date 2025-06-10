İstihbarat Bakanlığı'nın stratejik hamlesiyle Mossad efsanesi çöktü

Tümgeneral Hüseyin Selami ayrıca "İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'nın, Siyonist suç rejiminin nükleer, askeri, güvenlik ve altyapı gibi stratejik ve hassas belgelerine ulaşmadaki bu büyük başarısı, istihbarat alanında bir 'Aksa Tufanı-2' etkisi yaratarak, İran'ın bölgede zayıfladığı yönündeki yanılgıyı ve işgalci rejimin güvenlik gücü iddialarını bir kez daha geçersiz kılmıştır." ifadelerini kaydetti.



"İstihbarat Bakanlığı'nın bu hayati darbesi ve belgelerin güvenli transferi, İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin görünmeyen derinliklerine olan hakimiyetini kanıtlamıştır. Bu stratejik hamleyle Mossad efsanesi çökmüş, Filistin Direnişi'nin ilk 'Aksa Tufanı'ndan sonra rejimin kendisini 'dünyanın en karmaşık güvenlik yapısı' olarak tanımlayan sistemi bir kez daha şok ve çöküş yaşamıştır." diyen Komutan Selami "Bu hassas bilgiler, işgalci Siyonist rejimin yok edilme sürecini hızlandıracak ve İran'ın füzelerinin hedefini daha da kesinleştirecektir. Bu darbe, çökmüş ve yozlaşmış rejimin cesedine indirilen son darbe olmayacak; hak batıla karşı nihai zaferin müjdecisidir." diye ekledi.