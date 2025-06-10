İstihbarat Bakanlığı'nın başarısı, Siyonist rejimin çirkin yüzüne indirilmiş güçlü bir tokattır

Orgeneral Seyid Abdurrahim Musevi'nin İstihbarat Bakanı Hüccetü'l-İslam Seyid İsmail Hattib'e gönderdiği mesajda "İmam Mehdi'nin (a.c.) isimsiz askerlerinin karmaşık istihbarat operasyonundaki zaferi ve vahşi Siyonist rejimin istihbari prestijinin bir kez daha çöküşü, İran halkını ve bu zalim düşmana karşı olanları sevindirdi." ifadelerine yer verdi.



Mesajda ayrıca "Bu değerli başarı, ilahi lütuf ve aziz İstihbarat Bakanlığı'nın kararlılık, direnç ve sessiz mücadelesinin bir sonucu olarak, işgalci Siyonist rejimin çirkin yüzüne indirilmiş bir başka güçlü tokat niteliğindedir. Aynı zamanda, bu kanserli yapının erken çöküşüne dair umut verici bir işaret olmakla birlikte, İran'a yönelik herhangi bir muhtemel saldırı karşısında caydırıcı gücün ve daha kesin, ölümcül karşılık kapasitesinin arttığını da teyit etmektedir." ifadeleri yer aldı.



Genelkurmay Başkanı ayrıca "İslam Cumhuriyeti'nin istihbari üstünlüğünü pekiştiren bu büyük başarıyı sizlere, İstihbarat Bakanlığı'nın değerli mensuplarına, ülkenin onurlu istihbarat camiasına ve büyük İran milletine tebrik ediyor, Aziz İmam Hamanei'nin bilge liderliği altında başarılarınızın artmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." diye ekledi.