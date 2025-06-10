Irakçi'den, Siyonist rejime karşı Filistin halkının direnişine övgü

Filistin Halkının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mazher, siyasi büro üyelerinden oluşan bir heyete başkanlık ederek bugün İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Tahran'da bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı bu görüşmede, Filistin halkının Siyonist rejimin vahşi suçları karşısındaki direnişini ve kararlılığını övgüyle anarak “İran İslam Cumhuriyeti, Filistin sahasında Siyonist rejime karşı en eski direniş hareketlerinden biri olarak Filistin Halkının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi’ni tanımakta ve bu cephenin şehit düşen genel sekreteri ile esir olan mevcut genel sekreterine büyük saygı duymaktadır.” ifadelerini kullandı.



Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti’nin kutsal Filistin davasına ve Kudüs-ü Şerif başkentli bağımsız Filistin devleti kurulması yönündeki kararlı ve ilkesel tutumunu vurgulayarak, İran’ın Filistin halkına ve direnişine yönelik siyasi, diplomatik, hukuki ve uluslararası platformlardaki; ayrıca bölgesel ve uluslararası örgütler, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki tüm desteğini sürdüreceğini belirtti.



Filistin Halkının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı, İmam Humeyni (r.a), şehit Reisi, şehit Emir Abdullahiyan ve şehit Kasım Süleymani'nin yanı sıra direniş liderlerinden şehit Seyyid Hasan Nasrallah, Seyyid Haşim Safiyüddin, İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ı anarak saygı duruşunda bulundu. Ayrıca, 20 yılı aşkın süredir Siyonist rejim tarafından esir tutulan Genel Sekreter Ahmed Sadat ve direnişçi Filistin halkı adına, İran İslam Cumhuriyeti’nin liderliği, hükümeti ve halkının Filistin davasına verdiği kapsamlı destekten dolayı teşekkürlerini sundu.

